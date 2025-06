Δήλωση που θα συζητηθεί από τον Πούτιν: «Ολόκληρη η Ουκρανία είναι δική μας» (vid)

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως Ρώσοι και Ουκρανοί είναι ένας λαός, ενώ εξέφρασε φόβους για ξέσπασμα Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε ομιλία του την Παρασκευή (20/6) στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τα λεγόμενα του, δηλώνοντας πως «Ρώσοι και Ουκρανοί είναι ένας λαός» και πως με αυτή τη λογική «ολόκληρη η Ουκρανία είναι δική μας». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάληψης της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Αν και υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν αμφισβήτησε ποτέ την ουκρανική κυριαρχία, ανέφερε πως το 1991 η Ουκρανία ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη ως ουδέτερο κράτος. Επανέλαβε ότι η στρατιωτική δράση της Μόσχας έχει στόχο την προστασία της ασφάλειας της Ρωσίας. Χαρακτηριστικά είπε: «Έχουμε ένα ρητό: Όπου πατάει το πόδι ενός Ρώσου στρατιώτη, αυτό είναι δικό μας».

Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοι έχουν απορρίψει επανειλημμένα τις ρωσικές διεκδικήσεις σε Κριμαία και άλλες τέσσερεις ουκρανικές περιοχές. Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει τονίσει πως Ρώσοι και Ουκρανοί δεν είναι ίδιος λαός και έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ιδέα ρωσικής επιρροής.

