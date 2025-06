2Κ και NBA ανανεώνουν τη συνεργασία τους για τα videogames

Τα NBA 2K συνεχίζουν την παρουσία τους στην αγορά

Το NBA ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την εταιρεία 2K, υπογράφοντας μια νέα πολυετή παγκόσμια συμφωνία. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει επίσης την Ένωση Παικτών του NBA (NBPA), το NBA G League και την USA Basketball, επιτρέποντας στην 2K να συνεχίσει να δημιουργεί τα πιο ρεαλιστικά και αυθεντικά βιντεοπαιχνίδια μπάσκετ.

Η νέα συμφωνία ενισχύει τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ NBA και 2K, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της επιτυχημένης σειράς NBA 2K. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, δημιουργείται η NBA Take-Two Media, μια σύγχρονη εταιρεία ψυχαγωγίας που θα φέρει κοντά φιλάθλους και παίκτες μέσω του competitive gaming, κοινωνικών μέσων, πρωτότυπου προγράμματος και ζωντανών εκδηλώσεων.

Η σειρά NBA 2K έχει ήδη ξεπεράσει τις 150 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη δημοφιλία και την επιρροή της στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών.

Ο Strauss Zelnick, πρόεδρος και CEO της Take-Two Interactive, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της συνεργασίας, τονίζοντας τη σημασία της για την περαιτέρω ανάπτυξη του NBA 2K ως κορυφαίου διαδραστικού franchise μπάσκετ. Ευχαρίστησε επίσης τον Adam Silver, τον Andre Iguodala και όλους τους συνεργάτες του NBA και της NBPA για τη στήριξη και το κοινό όραμα που ενισχύει τη θέση του NBA 2K στην αγορά.

