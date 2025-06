Η στιγμή που τουρίστας καταστρέφει καρέκλα Βαν Γκογκ με Swarovski: Το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

Δείτε την σοκαριστική στιγμή όπου ένας τουρίστας κάθεται πάνω σε καρέκλα -έργο τέχνης- και εκείνη σπάει σε μουσείο στην Ιταλία.

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο Μουσείο Palazzo Maffei της Βερόνα στην Ιταλία, όταν δύο τουρίστες αποφάσισαν να… ξεκουραστούν πάνω σε ένα από τα πιο ευαίσθητα εκθέματα του μουσείου: την περίφημη «καρέκλα Van Gogh» του Ιταλού καλλιτέχνη Nicola Bolla, η οποία είναι διακοσμημένη με εκατοντάδες κρυστάλλους Swarovski.

Το έργο, εμπνευσμένο από τον πίνακα του Vincent van Gogh που απεικονίζει την καρέκλα του, θεωρείται εξαιρετικά εύθραυστο και πολύτιμο. Ωστόσο, οι τουρίστες δεν φάνηκαν να κατανοούν τη σημασία του έργου – ή απλώς αδιαφόρησαν.

Η γυναίκα του ζευγαριού κατάφερε να καθίσει ελαφρά και να βγάλει φωτογραφία πάνω στην κρυστάλλινη καρέκλα, όμως ο άνδρας έχασε την ισορροπία του, έπεσε πιο απότομα και κατέστρεψε το έργο, σπάζοντας μέρος των κρυστάλλων.

Οι δύο τουρίστες έφυγαν άμεσα από τον χώρο, αφήνοντας πίσω τους σοκαρισμένους επισκέπτες και μια ζημιά μεγάλης αξίας.

Σε ανακοίνωση του μουσείου, το περιστατικό περιγράφεται ως «ο εφιάλτης κάθε μουσείου». Συγκεκριμένα, ανέφεραν: «Η απερίσκεπτη ενέργεια προκάλεσε σοβαρή ζημιά στο έργο του Nicola Bolla. Το έργο είναι πολύ ευαίσθητο, καλυμμένο πλήρως με κρυστάλλους Swarovski και δεν προορίζεται για χρήση. Ευτυχώς, χάρη στους εξαιρετικούς συντηρητές και την υποστήριξη των αρχών, το έργο αποκαταστάθηκε και λάμπει ξανά.»

Το μουσείο εκμεταλλεύτηκε την περίσταση για να προωθήσει ένα σημαντικό μήνυμα: «Η τέχνη δεν είναι μόνο για να τη βλέπεις. Είναι για να την αγαπάς. Είναι για να την προστατεύεις.»

🔥🚨BREAKING This ‘Idiot’ tourist sits on and shatters ‘Van Gogh’ chair made with thousands of Swarovski crystals. pic.twitter.com/nm2WxeKtlL