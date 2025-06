Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας τις τελευταίες ώρες.

Το ηφαίστειο της Αίτνας στην Ιταλία επανήλθε με εκρηκτική δραστηριότητα, προκαλώντας προσωρινή φυγή τουριστών και ανησυχίες για πτήσεις. Η έκρηξη της Δευτέρας ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων τεσσάρων ετών, ενώ οι εικόνες από το TikTok και τα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν τουρίστες να τρέχουν να σωθούν από τις στάχτες.

Παρά τη δραματική εικόνα της έκρηξης, οι τουριστικές εκδρομές στην Αίτνα επανήλθαν γρήγορα, καθώς οι Ιταλικές αρχές διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για τους πολίτες ή τους επισκέπτες.

Η έκρηξη ξεκίνησε περίπου στις 3:50 π.μ. τοπική ώρα, μετά από σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα.

Ο Stefano Branca, διευθυντής του Παρατηρητηρίου της Αίτνας, δήλωσε πως τέτοια έντονη δραστηριότητα δεν έχει παρατηρηθεί από τον Φεβρουάριο του 2021. Πρόκειται για strombolian εκρήξεις, που χαρακτηρίζονται από ισχυρές, επαναλαμβανόμενες εκρήξεις λάβας και αερίων.

Ο κύριος άμεσος κίνδυνος από την έκρηξη, σύμφωνα με τον Δρ Stuart Black από το Πανεπιστήμιο του Reading, είναι η διακοπή των αεροπορικών πτήσεων. Όπως δήλωσε: «Τα εμπορικά αεροσκάφη πετούν στο ίδιο υψόμετρο με αυτό στο οποίο φτάνει το ηφαιστειακό υλικό, κάτι που μπορεί να προκαλέσει εκτροπές πτήσεων».

Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι τέτοια επεισόδια είναι σύντομα και διαχειρίσιμα, και δεν αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλης κλίμακας κλιματικές επιπτώσεις.

Παρά τα περιστατικά, η Αίτνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, με οργανωμένες εκδρομές να επιστρέφουν σχεδόν άμεσα. Οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές αιφνίδιες εκρήξεις, αλλά οι επισκέψεις συνεχίζονται υπό παρακολούθηση και καθοδήγηση ειδικών.

Η Αίτνα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης, συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να προκαλεί. Οι πρόσφατες εκρήξεις αποτελούν υπενθύμιση για τη δύναμη της φύσης, αλλά και για την ανάγκη διαχείρισης των επιπτώσεων τόσο σε τουριστικό όσο και σε αεροπορικό επίπεδο.

