Rage Against The Machine στην Ελλάδα: Η εκρηκτική συναυλία του 2000 που κατέληξε σε χάος (vid)

14 Ιουνίου 2000, Θέατρο Πέτρας: οι Rage Against The Machine εμφανίζονται για πρώτη και μοναδική φορά στην Ελλάδα. Μια συναυλία-ορόσημο, που μετατράπηκε σε θρύλο - και σε χάος.

Το ημερολόγιο έγραφε 14 Ιουνίου 2000. Ημέρα Τετάρτη. Το Θέατρο Πέτρας ήταν έτοιμο να υποδεχθεί το συναυλιακό γεγονός της χρονιάς. Οι θρυλικοί Rage Against The Machine που εκείνη την εποχή μεσουρανούσαν, με το εκρηκτικό ήχο και τον έντονα πολιτικοποιημένο στίχο ερχόταν για πρώτη φορά στη χώρα μας, στην Πετρούπολη. Και έμελλε να είναι και η τελευταία...

Όπως θυμάται η «Μηχανή του Χρόνου» όταν μαθεύτηκε η επερχόμενη επίσκεψη των R.A.T.M. στην Αθήνα και η συναυλία τους στο Θέατρο Πέτρας της Πετρούπολης, η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό όλων ήταν: «Μα ο χώρος είναι πολύ μικρός για μια τέτοια συναυλία». Τα 8.000 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν εξαφανίστηκαν σε λίγες μέρες, παρά το τσουχτερό αντίτιμο των 7.500 δραχμών.

Λίγους μήνες πριν είχαν κυκλοφορήσει τον τρίτο δίσκο τους, το θρυλικό «The battle of Los Angeles» που παιζόταν ασταμάτητα στα ροκ μπαρ της εποχής και η συναυλία ήταν προγραμματισμένη στο πλαίσιο της προώθησης του άλμπουμ.

Το ασφυκτικά γεμάτο Θέατρο Πέτρας και οι φήμες για επεισόδια

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου του 2000, το Θέατρο Πέτρας γέμισε ασφυκτικά από νωρίς. Οι φήμες για τα επεισόδια που θα ξεσπούσαν είχαν κυκλοφορήσει από τις προηγούμενες μέρες, όμως κανείς δεν έδινε σημασία. Στην ιδέα ότι θα έβλεπαν από κοντά τους Ζακ ντε Λα Ρόσα (φωνητικά), Τομ Μορέλο (κιθάρα), Τιμ Κόμφορντ (μπάσο) και Μπραντ Γουίλκ (ντραμς), οι κάτοχοι των εισιτηρίων αλλά και χιλιάδες άλλοι που δεν κατάφεραν να βρουν το μαγικό χαρτάκι, ήταν αποφασισμένοι να μπουν στη συναυλία με κάθε τρόπο. Προκειμένου να χωρέσουν τόσες χιλιάδες κόσμο σε ένα θέατρο με μικρότερη χωρητικότητα, η σκηνή είχε μεταφερθεί προς την έξοδο, με μέτωπο προς το τεράστιο πρώην λατομείο της Πετρούπολης.

Ο κόσμος έμπαινε ασταμάτητα, όχι μόνο από την είσοδο αλλά και παράτυπα, από μονοπάτια του Ποικίλου Όρους, του βουνού που δεσπόζει πάνω από το προάστιο της δυτικής Αθήνας όπως επίσης και κόβοντας τα συρματοπλέγματα που χώριζαν το θέατρο από το δρόμο. Στο Θέατρο Πέτρας υπήρχαν τουλάχιστον 10.000 άτομα, κολλημένοι σαν σαρδέλες ο ένας με τον άλλον.

Εκρηκτική έναρξη

Την συναυλία άνοιξαν αρκετά νωρίς οι Tsopana Rave και οι Less than Human. Γύρω στις 9.30μμ το Ποικίλο σείστηκε: οι R.A.T.M. εμφανίστηκαν στη σκηνή βάζοντας φωτιά στο κοινό με τη διασκευή στο «Kick out the jams» των MC5. Το συγκεκριμένο τραγούδι παιζόταν στα live αλλά δεν είχε καν κυκλοφορήσει αφού θα περιλαμβανόταν στον επόμενο τους δίσκο, «Renegades», που θα το παρουσίαζαν λίγους μήνες μετά, τον Δεκέμβρη του 2000.

Ο κόσμος δε σταμάτησε ποτέ να μπαίνει και ήταν όλοι τόσο στριμωγμένοι που χόρευαν μαζί, σαν ένα σώμα. Το έδαφος του Θεάτρου Πέτρας καλυπτόταν με λεπτό χώμα, κάνοντας όλους τους θεατές να μοιάζουν με μούμιες από τη σκόνη. Τα μπουκάλια νερού που κάποιοι άδειαζαν στο πλήθος, ήταν πολύ λίγα για να δροσίσουν το πλήθος. Φυσικά, το συγκρότημα απολάμβανε το φημισμένο ελληνικό κοινό, για το οποίο, ο Τομ Μορέλο, είχε ακούσει τόσα.

Ο τραγουδιστής Ζακ ντε Λα Ρόσα μιλούσε ανάμεσα στα τραγούδια για την καμπάνια στήριξης στον Μουμία Αμπού Τζαμάλ, τον Αφροαμερικανό δημοσιογράφο και μέλος των Μαύρων Πανθήρων που βρίσκεται ακόμα και σήμερα στη φυλακή από το 1981.

Οι πρώτες εκρήξεις έξω από το θέατρο

Ενώ είχαν παίξει λίγο περισσότερο από μία ώρα, ακούστηκαν οι πρώτες εκρήξεις έξω από το Θέατρο Πέτρας. Μέσα σε δευτερόλεπτα η συναυλία σταμάτησε και το συγκρότημα φυγαδεύτηκε, έχοντας προφανώς προετοιμαστεί από πριν για το ενδεχόμενο επεισοδίων.

Ο κόσμος έμοιαζε σαστισμένος, αρχικά κανείς δεν ήθελε να πιστέψει πως η συναυλία τέλειωσε. Σε λίγο όλοι άρχισαν να κλαίνε από τα δακρυγόνα που κατέκλυσαν το χώρο. Τα χημικά που έπεσαν ήταν τόσα πολλά, που έγιναν αισθητά μέχρι την κεντρική πλατεία Πετρούπολης, σε μια ακτίνα περίπου ενός χιλιομέτρου από το θέατρο Πέτρας.

Όσοι κατάφεραν να βγουν από το χώρο, επέστρεφαν άρον άρον για να γλιτώσουν από τα δακρυγόνα, τις μολότoφ και τον πετροπόλεμο που είχε ξεκινήσει. Στο δρόμο που οδηγεί στο θέατρο είχαν ανάψει δεκάδες φωτιές και οχήματα είχαν λαμπαδιάσει. Συνολικά κάηκαν ολοσχερώς έξι αυτοκίνητα, έξι μοτοσυκλέτες ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε εξωτερικό χώρο του «TERRA PETRA», της καφετέριας δίπλα στο θέατρο.

Η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ποτέ στο Θέατρο Πέτρας, έληξε άδοξα. Οι χιλιάδες κόσμου κατέβαιναν τη λεωφόρο Πετρουπόλεως περικυκλωμένοι από τα ΜΑΤ.

Παρά το επεισοδιακό τέλος της, η συναυλία έμεινε στην ιστορία για τον εξής λόγο: Οι Rage Against The Machine διαλύθηκαν λίγους μήνες μετά. Μετά την δεύτερη επανένωσή τους το 2019, είχαν δύο φορές προγραμματίσει περιοδεία στην Ευρώπη, με τις φήμες να μιλούν για πέρασμα και από τη χώρα μας, όμως την πρώτη ο κορονοϊός τους χάλασε τα σχέδια ενώ το 2022 ο τραυματισμός του Ζακ ντε Λα Ρόσα στο Σικάγο προκάλεσε την ακύρωση πολλών συναυλιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών στην Ευρώπη.