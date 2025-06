Ο πιο φανατικός θαυμαστής: Θα τρέξει 407 χλμ για να δει τον αγαπημένο του τραγουδιστή

Θαυμαστής του Sam Fender τρέχει από το Λιντς στο Λονδίνο για να παρακολουθήσει συναυλία του.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ταξιδέψει κανείς σε μια συναυλία, αλλά το πιθανότερο είναι ότι οι περισσότεροι μουσικόφιλοι δεν έχουν σκεφτεί έναν υπερμαραθώνιο.

Ο 34χρονος Andy Hobson σχεδιάζει να φτάσει στο London Stadium την επόμενη Παρασκευή. Τρέχει από την πατρίδα του, το Λιντς, στο Λονδίνο για να δει τον Sam Fender σε συναυλία.

Το ταξίδι του ξεκίνησε από το Brudenell Social Club το Σάββατο και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Πάρκο στο ανατολικό Λονδίνο, όπου θα εμφανιστεί ο Sam Fender.

Το ταξίδι των 407 χιλιομέτρων θα είναι για την υποστήριξη του Music Venue Trust, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που υλοποιεί δράσεις για την προστασία μουσικών χώρων σε τοπικό επίπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, και στην οποία ο Andy πιστεύει ότι «οφείλει τη ζωή του» κατά τη διάρκεια των προβλημάτων που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, σύμφωνα με το BBC.

Ο Andy Hobson, ο οποίος εργάζεται στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, δεν σχεδίαζε αρχικά τον μαραθώνιο για τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας, όταν αγόρασε εισιτήριο για να δει τον Sam Fender στη συναυλία στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της περιοδείας του People Watching.

«Αγόρασα το εισιτήριο και αμέσως άρχισα να αναρωτιέμαι αν μπορώ να τρέξω από το Λιντς στο Λονδίνο» εξήγησε.

