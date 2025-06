Γιατρός αποκαλύπτει τον λόγο που πέταξε το air fryer: Οι κίνδυνοι για την υγεία (vid)

Μία γιατρός μέσα από ένα βίντεο αποκάλυψε τους λόγους που αποφάσισε να πετάξει στα σκουπίδια το air fryer.

Οι φριτέζες αέρος (air fryer) τα τελευταία χρόνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των νοικοκυριών, καθώς προσφέρουν μια πιο υγιεινή λύση για το μαγείρεμα. Επιπλέον όταν στο φούρνο ένα φαγητό όταν χρειάζεται 30-45 λεπτά για να μαγειρευτεί στον φούρνο, είναι πιο βολικό να μπαίνει στο air fryer και να είναι έτοιμο σε 15 λεπτά.

Ωστόσο, μια γιατρός έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω. Η Dr Poonam Desai δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο πετάει τη φριτέζα της και εξηγεί τον λόγο. Η γιατρός αναφέρει μια σειρά από τα μειονεκτήματα που έχουν για την υγεία μας οι φριτέζες αέρος.

«Είμαι γιατρός μακροζωίας και πέταξα τη φριτέζα μου», αναφέρει στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. «Ενώ οι φριτέζες αέρα παρέχουν μια πιο υγιεινή εναλλακτική λύση σε σχέση με το τηγάνισμα, χρησιμοποιώντας λιγότερο λάδι, μπορούν να παράγουν ακρυλαμίδια - χημικές ουσίες που συνδέονται με τον καρκίνο - κατά το μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία».

Το ακρυλαμίδιο (ή ακρυλικό αμίδιο) είναι μια οργανική ένωση. Σχηματίζεται σε καμένες περιοχές των τροφίμων, ιδιαίτερα σε αμυλούχα τρόφιμα όπως οι πατάτες, όταν μαγειρεύονται σε υψηλή θερμοκρασία, πάνω από 120 °C. Αν και το διατροφικό ακρυλαμίδιο έχει χαρακτηριστεί ως ενδεχομένως καρκινογόνο για τον άνθρωπο.

«Σε όσο πιο υψηλές θερμοκρασίες μαγειρεύεται το φαγητό, τόσο περισσότερο ακρυλαμίδιο μπορεί να παράγει», συνέχισε η Desai. «Πολλές φριτέζες αέρα περιέχουν αντικολλητικές επικαλύψεις, οι οποίες περιέχουν PFAS που μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία».

Ωστόσο, ένας καλός καθαρισμός της φριτέζας αέρος βοηθά στην εξάλειψη των χημικών ουσιών.

Not your average Goan family.



Not deep fried but air fried fish.



The taste is similar!



Best innovation in health industry - air fryer. pic.twitter.com/J7ZTDob0El