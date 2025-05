Multivers of Games: Νέο κύμα προσφορών στο PlayStation Store για PS4 και PS5 games

Το Multiverse of Games φέρνει μειωμένες τιμές σε PS4 και PS5.

To νέο μεγάλο κύμα προσφορών του PlayStation Store με τίτλο “Multiverse of Games Sale” ξεκίνησε και υπόσχεται να προσφέρει στους παίκτες εκατοντάδες τίτλους για PS5 και PS4 σε ιστορικά χαμηλές τιμές, με τη διάρκεια της καμπάνιας να φτάνει έως και τις 4 Ιουνίου 2025.

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει εκπτώσεις σε μερικά από τα πιο δημοφιλή, αλλά και ιδιαίτερα παιχνίδια των τελευταίων ετών, καλύπτοντας όλα τα γούστα: από μεγάλες AAA κυκλοφορίες μέχρι indie διαμαντάκια, RPG, action, puzzle και co-op εμπειρίες. Ανάμεσα στις δεκάδες προσφορές, ξεχωρίζουν τίτλοι όπως το Armored Core VI: Fires of Rubicon για PS5.

Πρόκειται για το τελευταίο μέρος της γνωστής σειράς mech action της FromSoftware, με έντονο customization και δυναμικές μάχες, ιδανικό για όσους αναζητούν μια εναλλακτική εμπειρία από τα Souls games.

Το Helldivers 2 για PS5 βρίσκεται επίσης σε προσφορά, προσφέροντας έντονη co-op δράση και δυναμικό gameplay που έχει αγαπηθεί από την κοινότητα.

Οι προσφορές περιλαμβάνουν και εξαιρετικές συλλογές όπως το Borderlands: Game of the Year Edition (PS4) και το Borderlands: The Handsome Collection (PS4) που προσφέρουν ατελείωτες ώρες co-op δράσης και χιούμορ.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθούν και οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε indie τίτλους όπως το Flinthook (PS4), το Going Under (PS4) και το Frog Detective: The Entire Mystery (PS5), που προσφέρουν ξεχωριστές εμπειρίες με μικρό κόστος.

Τέτοιες προσφορές δίνουν την ευκαιρία στους παίκτες να δοκιμάσουν νέα είδη και να ανακαλύψουν “κρυμμένα διαμάντια” της πλατφόρμας.

Βρείτε όλες τις προσφορές στο ελληνικό PlayStation Store.