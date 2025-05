Χαμός σε Techno party: Επίθεση σε Paul Kalkbrenner πάνω στο DJ booth (vids)

Δείτε τα videos από την επίθεση που δέχθηκε ο Paul Kalkbrenner από νεαρό κατά την διάρκεια του σετ του.

Σκηνές απείρου κάλους έλαβαν χώρα στην Μαδρίτη κατά την διάρκεια ενός event με τον σε Paul Kalkbrenner, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό κατά την διάρκεια του σετ του, χωρίς ωστόσο να διακόψει το πρόγραμμά του...

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή... Την 1η Μαΐου στην ισπανική πρωτεύουσα έγινε ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, το «Elrow Town» με την συμμετοχή περισσότερων από 50 DJ από όλο τον κόσμο.

Ένα από τα μεγάλα ονόματα που έδωσε το παρών εκεί ήταν και ο Paul Kalkbrenner, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν περίμενε αυτό που θα γινόταν. Κατά την διάρκεια του σετ του λοιπόν, ένας νεαρός που είχε βγάλει την μπλούζα του και την κρατούσε στο χέρι σκαρφάλωσε πάνω στο DJ booth του, αιφνιδιάζοντας άπαντες.

Οι περισσότεροι θεώρησαν πως ήταν κάποιος fan του Γερμανού παραγωγού, αλλά τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά, καθώς μόλις έφτασε δίπλα του έδειξε αρκετά επιθετική συμπεριφορά.

Ευτυχώς, μετά τα πρώτα δευτερόλεπτα του... αιφνιδιασμοί, η ασφάλεια του φεστιβάλ επενέβη και περιόρισε το νεαρό, ο οποίος ήταν σε έξαλλη κατάσταση, χωρίς κανείς να μπορέσει να καταλάβει το λόγο της επίθεσης του.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, τον απομάκρυναν από τον χώρο και Paul Kalkbrenner συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του χωρίς προβλήματα, καθώς η επίθεση δεν του προκάλεσε κάποιο τραυματισμό.

Αξίζει να σημειώσουμε πως τόσο ο ίδιος ο Γερμανός, όσο και ο μάνατζέρ του, δεν θέλησαν να τοποθετηθούν για το σκηνικό αυτό, ενώ μέχρι και την ολοκλήρωση του 3ου κατά σειρά «Elrow Town» δεν φαίνεται να υπήρξε κάποιο άλλο ανάλογο... παρατράγουδο.



Shocking scene last night at Elrow Town Festival in Madrid: while Paul Kalkbrenner was headlining, a festival-goer stormed the stage and violently attacked the German artist during his set. Fortunately, Paul Kalkbrenner was not injured. 🙏 pic.twitter.com/nNJSF9BKH5