Αυτά είναι τα 10 πράγματα που πρέπει να έχει ο καθένας σπίτι του, ώστε να ανταπεξέλθει σε ένα μπλακ άουτ, σαν αυτό της Ισπανίας.

Ισπανία, Πορτογαλία και μέρος της Γαλλίας, βιώνουν πρωτόγνωρες στιγμές με το μπλακ άουτ της Δευτέρας (28/4), όπου σκοτείνιασε και έβγαλε απ' την... πρίζα τη λειτουργικότητα των χωρών - ιδιαίτερα της Ισπανίας.

Europe “Rolling Electricity Blackout” phase of Agenda 2030 named 'Atmospheric Phenomenon': Massive blackout across Europe could 'last a week', leaving countries like France, Spain, Belgium, and Portugal without power, only few days after Spain announced its renewable energy pic.twitter.com/96XGzXI4zh

Η REN, φορέας διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου της Πορτογαλίας, απέδωσε το χάος σε ένα «σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο» που επηρέασε το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, μίλησαν για «ανώμαλες ταλαντώσεις» σε γραμμές πολύ υψηλής τάσης, που προκάλεσαν το εκτεταμένο μπλακ άουτ.

Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο

Το φαινόμενο, γνωστό ως «επαγόμενη ατμοσφαιρική διακύμανση», μπορεί να χρειαστεί έως και μία εβδομάδα για να εξαλειφθεί πλήρως, δημιουργώντας φόβους για νέες διακοπές και καθυστερήσεις στην πλήρη σταθεροποίηση του δικτύου.

Στο TikTok κυκλοφόρησε και σχετικό βίντεο δείχνοντας πως πέρασε η μέρα στην Ισπανία, χωρίς τη χρήση κινητών τηλεφώνων και γενικά της τεχνολογίας, κάτι που παραξένεψε τον κόσμο, γυρνώντας τους χρήστες που παρακολούθησαν το απόσπασμα πολλά χρόνια πίσω.

The Iberian Peninsula… wiped off the map of lights. This is how it looked from orbit last night after a massive blackout hit Spain and Portugal. Cosmic silence over the region.”#Blackout #IberianPeninsula #Spain #Portugal #PowerOutage #SatelliteView #EarthAtNight… pic.twitter.com/0HyA7tN8m0