Οι 6 πολεμικές ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να δεις έστω μία φορά στη ζωή σου

Μπορεί να μην έχεις καμία όρεξη να δεις τανκς, χαρακώματα και στρατιώτες να ουρλιάζουν. Αλλά αυτές οι ταινίες είναι κάτι παραπάνω από «μάχες» και πυροβολισμούς. Είναι το σινεμά στα καλύτερά του.

Οι πολεμικές ταινίες έχουν ένα περίεργο χάρισμα. Ακόμα κι αν νομίζεις ότι δεν σε αφορούν, στο τέλος κάτι βρίσκουν και σε αγγίζουν. Είτε είναι η συγκίνηση, είτε το μεγαλείο της κινηματογράφησης, είτε το σενάριο που ξεπερνάει τα όρια του είδους.

Από το Dunkirk του Christopher Nolan που σε βάζει μέσα στο χάος, μέχρι το Apocalypse Now που μοιάζει με κινηματογραφικό παραλήρημα, οι παρακάτω τίτλοι δεν είναι απλώς «πολεμικές ταινίες πολέμου». Είναι εμπειρίες.

Dunkirk (Christopher Nolan)

Δεν βλέπεις απλώς τον πόλεμο να εξελίσσεται. Τον ακούς, τον νιώθεις, σε ρουφάει.

Apocalypse Now (Francis Ford Coppola)

Μια κινηματογραφική εμπειρία που μοιάζει με ψυχεδελικό εφιάλτη, με φόντο τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Saving Private Ryan (Steven Spielberg)

Η απόβαση στη Νορμανδία δεν έχει ξαναειπωθεί έτσι. Ο Tom Hanks στα καλύτερά του.

917 (Sam Mendes)

Όλα γυρισμένα σαν να είναι ένα συνεχόμενο πλάνο. Απίστευτη ένταση, απίστευτο σινεμά.

Black Hawk Down (Ridley Scott)

Ο σύγχρονος πόλεμος σε μια καταιγιστική, σχεδόν ντοκιμαντερίστικη αφήγηση.

All Quiet on the Western Front (Edward Berger)

Από τις πιο σκληρές και ωμές απεικονίσεις του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν βλέπεις απλώς μια ταινία, βλέπεις το απόλυτο παράλογο της ανθρώπινης καταστροφής.