Νέα αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο, τρεις νεκροί (vid)

Σταματημό δεν έχουν οι αεροπορικές τραγωδίες και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Μια ακόμη αεροπορική τραγωδία συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα μικρό αεροσκάφος κατέπεσε στον ποταμό Πλαντ, στη Νεμπράσκα, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (18/4). Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε σειρά θανατηφόρων αεροπορικών δυστυχημάτων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στη χώρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 20:15 τοπική ώρα, στον ποταμό Πλαντ, νότια της περιοχής Φρίμοντ. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, ξεκινώντας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τυχόν επιζώντες.

🚨Aircraft Crash in Dodge County, Nebraska🚨

A non-commercial aircraft crashed into the Platte River south of Fremont in Dodge County, Nebraska. All three occupants’ bodies were recovered from the wreckage.@OnDisasters @AirNavRadar @Emergenza24 pic.twitter.com/jDXnz1X9Wp