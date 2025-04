H Naughty Dog παρουσίασε την απόλυτη έκδοση του The Last of Us

Γεγονός το The Last of us: Complete.

Η Sony και η Naughty Dog παρουσίασαν την απόλυτη έκδοση του The Last of Us, το The Last of Us: Complete.

Πρόκειται για μια συλλογή δύο παιχνιδιών και συγκεκριμένα των The Last of Us: Part 1 και The Last of Us: Part II Remastered.

Η συλλογή είναι διαθέσιμη ήδη ψηφιακά για αγορά, ενώ θα βγει και μια physical edition αποκλειστικά από το PlayStation Direct, το ψηφιακό κατάστημα της Sony.

H έκδοση αυτή είναι συλλεκτική και θα κυκλοφορήσει σε μια τιμή πάνω από 120 δολάρια στις 10 Ιουλίου, μαζί με ένα steelbook, το American Dreams Comics #1-#4 με νέο εξώφυλλο, ένα σετ 4 λιθογραφιών και ένα ευχαριστήριο μήνυμα από τον Neil Druckmann.

To The Last of Us: Part II Remastered κυκλοφόρησε πέρσι για το PS5 και πέραν του remaster για την περιπέτεια του 2020 στο PS4, φέρει και τα Lost Levels με playable σκηνές που είχαν κοπεί από το αρχικό game, αλλά και ένα roguelike survival mode με όνομα No Return.