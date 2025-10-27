Xiaomi Smart Band 9 Active: Ελαφρύ, κομψό και με πολλές λειτουργίες

Το Xiaomi Smart Band 9 Active κάνει τα πάντα εύκολα και απλά.

Το Xiaomi Smart Band 9 Active είναι μια εξαιρετική επιλογή για όποιον αναζητά ένα ελαφρύ, κομψό και ταυτόχρονα πλήρες σε λειτουργίες activity tracker και smart band που προσφέρει αξιόπιστη παρακολούθηση υγείας και άθλησης. Διαθέτει μεγάλη οθόνη TFT 1,47 ιντσών με ανάλυση 172x320 pixels και ρυθμό ανανέωσης 60Hz, που εξασφαλίζει καθαρή και ομαλή προβολή για όλες τις ειδοποιήσεις και τις μετρήσεις. Το band ζυγίζει μόλις 16,5 γραμμάρια και έχει πάχος 9,99 χιλιοστά, καθιστώντας το πολύ ελαφρύ και άνετο για όλη την ημέρα.

Στον τομέα της υγείας, παρακολουθεί καρδιακούς παλμούς, επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, άγχος, ποιότητα ύπνου και γυναικεία υγεία, παρέχοντας στον χρήστη ακριβείς και πολύτιμες πληροφορίες για τη φυσική του κατάσταση. Υποστηρίζει πάνω από 50 αθλητικές λειτουργίες, επιτρέποντας παρακολούθηση σε ποδηλασία, τρέξιμο, γυμναστική και πολλές άλλες δραστηριότητες, δίνοντας σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα να καταγράψει με ακρίβεια την προπόνησή του σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, η αντοχή του στο νερό είναι στα 5ATM, δηλαδή μέχρι 50 μέτρα βάθος, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για καθημερινή χρήση και προπονήσεις ακόμη και σε υγρό περιβάλλον.

Η αυτονομία της μπαταρίας είναι εντυπωσιακή, φτάνοντας έως και τις 18 ημέρες με μία μόνο φόρτιση, εξασφαλίζοντας ότι δεν χρειάζεται συνεχείς επαναφορτίσεις. Η σύνδεση γίνεται μέσω Bluetooth 5.3, προσφέροντας γρήγορο και σταθερό συγχρονισμό με smart phones Android και iOS για εύκολη διαχείριση των δεδομένων μέσω της εφαρμογής Mi Fitness.

Το Xiaomi Smart Band 9 Active συνδυάζει κομψότητα, ευκολία και προχωρημένες λειτουργίες σε προσιτή τιμή, καθιστώντας το ιδανικό για όσους θέλουν ένα αξιόπιστο έξυπνο smartband τόσο για την υγεία όσο και για την καθημερινή τους δραστηριότητα.