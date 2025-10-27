Οι developers εξυμνούν το PS5 για το πως η επιλογή του SSD απογειώνει τα games

Τα games «τρέχουν» καλύτερα με τον SSD του PS5

To PS5 έχει ξεχωρίσει όχι μόνο λόγω των γραφικών του, αλλά κυρίως εξαιτίας της επανάστασης που έφερε ο ταχύτατος SSD και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του χειριστηρίου DualSense. Σύμφωνα με τον Nicolas Doucet, διευθυντή του στούντιο Team Asobi και δημιουργού των παιχνιδιών Astro’s Playroom και Astro Bot, τα άλματα στην απεικόνιση μεταξύ του PS4 και του PS5 δεν είναι τόσο εμφανή για τον μέσο χρήστη.

Η αλλαγή στη μετάβαση των γενεών δεν είναι τόσο ορατή όσο το άλμα σε ανάλυση και γραφικά που σημειώθηκε σε προηγούμενες γενιές των κονσολών. Για να ξεχωρίσει το PS5, λοιπόν, η Sony επένδυσε στον εξαιρετικά γρήγορο SSD που μειώνει δραστικά τους χρόνους φόρτωσης και επιτρέπει νέους τρόπους παιχνιδιού, καθώς και στο καινοτόμο DualSense, που προσφέρει απτική ανάδραση και προσαρμοζόμενα triggers.

Το στούντιο Team Asobi πειραματίστηκε με το DualSense, εξερευνώντας τρόπους να προσομοιώσουν διαφορετικές αλληλεπιδράσεις, όπως το τράβηγμα, το σπάσιμο ή το σφίξιμο αντικειμένων, δημιουργώντας μια πιο ζωντανή και ρεαλιστική εμπειρία. Σύμφωνα με τον Doucet, το βασικό άλμα αυτής της γενιάς έρχεται από την αίσθηση που αποκτά ο παίκτης όταν κρατάει το χειριστήριο στα χέρια του και βιώνει αυτές τις λειτουργίες, κάτι που δεν μπορεί απλώς να εκτιμηθεί κοιτώντας την οθόνη.

Αυτή η εστίαση σε ταχύτητα, ποιότητα αλληλεπίδρασης και αίσθηση έχει καταστήσει το PS5 μια «ιδιαίτερη» κονσόλα που ξεπερνά την παραδοσιακή σύγκριση οπτικοποίησης μεταξύ γενεών και δημιουργεί νέους τρόπους να απολαμβάνει κανείς τα παιχνίδια, καθιστώντας τη φετινή γενιά πιο σημαντική με έναν διαφορετικό τρόπο.