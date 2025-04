Από την παράδοση στο πρόχειρο φαγητό: 77 Τανζανοί άνδρες υιοθέτησαν δυτική διατροφή και «κατέρρευσε» η υγεία τους

Ομάδα ανδρών άλλαξε από τη διατροφή με βάση τα φυτά σε δυτικές τροφές και είδε τεράστια επίδραση στο σώμα τους μετά από δύο εβδομάδες.

Κάποια στιγμή, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε σκεφτεί να αλλάξουμε τη διατροφή μας για να νιώσουμε πιο υγιείς – είτε κόβοντας τους υδατάνθρακες, είτε δοκιμάζοντας τη χορτοφαγία.

Ενώ η επιστημονική κοινότητα έχει μελετήσει εκτενώς τη σύγκριση μεταξύ φυτοφαγίας και κατανάλωσης κρέατος, τι γνωρίζουμε για το πώς επηρεάζουν την υγεία οι διατροφικές συνήθειες διαφορετικών πολιτισμών;

Αυτό ακριβώς θέλησαν να εξετάσουν ερευνητές ζητώντας από 77 άνδρες από την ανατολική Αφρική να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή τανζανική διατροφή τους με μια αυστηρά «δυτική διατροφή».

Η μελέτη που φώτισε τις διατροφικές επιπτώσεις

Η μελέτη του 2025, με τίτλο «Immune and metabolic effects of African heritage diets versus Western diets in men: a randomized controlled trial», πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Radboud και του Πανεπιστημίου KCMC.

Στόχος ήταν να παρατηρήσουν πώς επηρεάζει την υγεία η δυτική διατροφή, που βασίζεται κυρίως σε επεξεργασμένα τρόφιμα, μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων.

Η διατροφή που επιλέχθηκε περιελάμβανε λουκάνικα βοδινού, τηγανητό κοτόπουλο, πίτσα, πατατάκια, λευκό ρύζι, μακαρόνια, αυγά και ελάχιστα φρούτα ή λαχανικά – σίγουρα όχι το πιο υγιεινό δείγμα δυτικής κουζίνας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι επιπτώσεις ήταν αρνητικές. Οι συμμετέχοντες πήραν κατά μέσο όρο 2,6 κιλά, ενώ οι αιματολογικές εξετάσεις τους έδειξαν αύξηση φλεγμονωδών πρωτεϊνών και μεταβολικές αλλαγές που συνδέονται με χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιοπάθειες και διαβήτη τύπου 2.

Το χειρότερο, όμως, ήταν πως τα ανοσοκύτταρα των συμμετεχόντων έγιναν λιγότερο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση παθογόνων μικροοργανισμών, κάνοντάς τους πιο ευάλωτους σε λοιμώξεις. Ακόμα και μετά την επιστροφή τους στην παραδοσιακή διατροφή, κάποιες από τις αρνητικές επιδράσεις παρέμειναν για έως και τέσσερις εβδομάδες.

Η παραδοσιακή τανζανική διατροφή ως πρότυπο υγείας

Αντίθετα, όσοι άλλαξαν από δυτική σε παραδοσιακή τανζανική διατροφή – η οποία βασίζεται σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια, καστανό ρύζι, δημητριακά ολικής άλεσης, ρίζες, ζυμωμένα τρόφιμα και περιορισμένη κατανάλωση κρέατος – παρουσίασαν μείωση στις φλεγμονές και θετικές μεταβολικές αλλαγές.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, πρόκειται για την πρώτη έρευνα που εξετάζει τις επιπτώσεις της αφρικανικής διατροφής στην υγεία.

«Προηγούμενη έρευνα είχε επικεντρωθεί σε άλλες παραδοσιακές δίαιτες, όπως η ιαπωνική ή η μεσογειακή», δήλωσε ο Dr. Quirijn de Mast. «Ωστόσο, έχουμε εξίσου πολλά να μάθουμε από τις παραδοσιακές αφρικανικές δίαιτες, ειδικά τώρα που ο τρόπος ζωής σε πολλές περιοχές της Αφρικής αλλάζει ραγδαία και τα χρόνια νοσήματα αυξάνονται».

Ο ίδιος τόνισε ότι το πείραμα αποδεικνύει πόσο ανθυγιεινή μπορεί να είναι η τυπική «δυτική διατροφή», ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει «τα οφέλη των παραδοσιακών τροφίμων όσον αφορά τις φλεγμονές και τις μεταβολικές διεργασίες στον οργανισμό».