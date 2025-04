Επίθεση με μπαλτά σε παιδιά στη Νέα Υόρκη: Χάος στους δρόμους του Μπρούκλιν (vid)

Επίθεση με μπαλτά από μανιακό στη Νέα Υόρκη με στόχο μικρά παιδιά.

Το πρωί της Κυριακής (6/4), η ησυχία σε γειτονιά του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, διαταράχθηκε βίαια, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μπαλτά σε περαστικούς, ανάμεσά τους και παιδιά. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 10:00 π.μ. στην 84η Οδό, βυθίζοντας την περιοχή στον τρόμο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, ο δράστης επιτέθηκε σε τουλάχιστον τέσσερα άτομα: μια γυναίκα και τρία κορίτσια ηλικίας από 8 έως 16 ετών. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Ιατρικό Κέντρο Maimonides, με τουλάχιστον ένα παιδί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μια γυναίκα περιέγραψε τη φρίκη που αντίκρισε από το παράθυρό της: «Ένα κορίτσι βγήκε έξω καλυμμένο με αίμα. Μετά εμφανίστηκε άλλο ένα. Ήταν και τα δύο κυριολεκτικά βουτηγμένα στο αίμα». Η ίδια δήλωσε πως ακόμα τρέμει από το σοκ των όσων είδε.

Φωτογραφίες-σοκ δείχνουν ένα από τα κορίτσια ματωμένο από την κορυφή ως τα νύχια, να βρίσκεται έξω από το κτίριο. Σε άλλο καρέ, ο ύποπτος φαίνεται να μεταφέρεται σε φορείο, βαριά τραυματισμένος.

❗️🗽🇺🇲 - Multiple people, including children, were attacked by a knife-wielding suspect in Brooklyn, New York. A New York City police officer shot the suspect during the incident.



