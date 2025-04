Σοκαριστική προσγείωση αεροπλάνου σε αυτοκινητόδρομο της Βραζιλίας: Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα (vid)

Οι αυτοκινητιστές είχαν λίγα δευτερόλεπτα για να αντιδράσουν αφού ο πιλότος αναγκάστηκε να προσγειώσει αεροπλάνο σε γεμάτο αυτοκινητόδρομο.

Ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως μέσα στον ταχύτατα κινούμενο αυτοκινητόδρομο BR-101 στη Βραζιλία, αφήνοντας οδηγούς και περαστικούς να παγώσουν στη θέα ενός ιπτάμενου αντικειμένου να κατεβαίνει ανάμεσά τους.

Το βίντεο που μεταδόθηκε από το CNN Brasil και έγινε viral, δείχνει το αεροσκάφος να ίπταται με δυσκολία, αποφεύγοντας με εξαιρετική ακρίβεια καλώδια υψηλής τάσης, πριν ακουμπήσει στην άσφαλτο ανάμεσα σε δύο φορτηγά, γλιστρώντας ανάμεσα στην κυκλοφορία και τελικά σταματώντας στην άκρη του δρόμου.

Emergency landing this morning on BR-101 in Garuva, northern Santa Catarina, Brazil. A single-engine plane landed right on the highway. The solo pilot walked away unharmed.pic.twitter.com/Ul1OJBsrQG