OMR Festival 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την απόλυτη high-tech εμπειρία που πρόκειται να βιώσεις φέτος

Το Νο.1 Festival Τεχνολογίας της Ευρώπης επιστρέφει και αποτελεί την αφορμή για να κάνεις glo(w) up στις εμπειρίες σου.

Μήπως τυχαίνει να είσαι tech enthusiast και έχεις έντονο πάθος για τη τεχνολογία; Εάν ακολουθείς κάθε τεχνολογική τάση και θέλεις να μάθεις τα πάντα γύρω από τον digital κόσμο τότε το Αμβούργο είναι ο απόλυτος προορισμός σου για αυτό το καλοκαίρι και το glo Greece μπορεί να σε ταξιδέψει από τις 5 μέχρι τις 8 Μαΐου.

Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία στο OMR Festival!

Το OMR Festival είναι ένας συνδυασμός τεχνολογικού συνεδρίου και μουσικού festival που έχει γίνει το meeting point, όχι μόνο για τους tech-lovers αλλά για όλους όσους επιθυμούν να κάνουν συνεχώς glo up στις εμπειρίες τους.

Εκεί που η γνώση συναντάει τη διασκέδαση, το digital festival OMR έρχεται αυτόν τον Μάιο στο Αμβούργο για να ενώσει καινοτομία και εξέλιξη. Το φεστιβάλ αυτό αποτελεί πολλά παραπάνω από μία απλή εμπειρία που μπορεί να ζήσει κάποιος στις 6 & 7 Μαΐου, αφού συνδυάζει τα μεγαλύτερα τεχνολογικά brands και το μέλλον του ψηφιακού κόσμου με δυνατά parties. Ναι, καλά διάβασες!

Παράλληλα με τις ομιλίες από επαγγελματίες της τεχνολογίας, το φεστιβάλ θα έχει και live perfomances από μοναδικούς καλλιτέχνες δημιουργώντας, έτσι, τα πιο δυναμικά και θετικά vibes.

Ένα 2ήμερο festival, 7 σκηνές, και περισσότεροι από 800+ ομιλητές

Στο lineup θα βρεις τα μεγαλύτερα τεχνολογικά brands, όπως Google, Meta, Microsoft με τη σκηνή να κατακλύζουν ομιλίες από κορυφαίους διεθνείς speakers. Καταξιωμένοι ομιλητές από τον κόσμο του ψηφιακού μάρκετινγκ, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των επιχειρήσεων καθώς και κορυφαίοι CEO, επιχειρηματίες και content creators θα μοιραστούν τις στρατηγικές τους για την επιτυχία στον ψηφιακό κόσμο.

Στη φετινή διοργάνωση, θα βρεθεί και ο Ryan Reynolds, ένας από τους πιο πολυσχιδείς και επιδραστικούς άντρες ηθοποιούς της εποχής μας, καθώς και πρόσωπα - έκπληξη από το pit lane της Formula 1 στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του glo.

Όταν οι συζητήσεις με τους επαγγελματίες ομιλητές ολοκληρωθούν, η μουσική παίρνει κεντρική θέση στο stage μεταμορφώνοντας τον συνεδριακό χώρο σε ένα party hub και δημιουργώντας ένα σκηνικό γεμάτο ενέργεια και networking, από το οποίο, φυσικά, δε θα μπορούσε να λείπει το glo.

Κάνε glo up στις γνώσεις και τη διάθεσή σου

Όταν το day mode του φεστιβάλ κάνει switch σε night mode, εκεί είναι που συμβαίνει το απόλυτο glo up στη διάθεση παρέα με το glo Greece, το οποίο θα βρίσκεται για 2η συνεχόμενη χρονιά στο OMR Festival και φυσικά μπορείς να ταξιδέψεις και εσύ μαζί του στο Αμβούργο 5 με 8 Μαΐου, στο απόλυτο digital festival της Ευρώπης.

Το glo δίνει την ευκαιρία σε 2 άτομα που είναι tech και festival lovers, να κάνουν το απόλυτο glo up στην εμπειρία, ταξιδεύοντας μέχρι το Αμβούργο για 2 μαγικές ημέρες γεμάτες digital έμπνευση, δημιουργικότητα και διασκέδαση. Αναρωτιέσαι τι περιλαμβάνει η glo up εμπειρία; Κράτα σημειώσεις… Διήμερο OMR festival pass, αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Αμβούργο μετ’ επιστροφής, διαμονή σε 5* ξενοδοχείο και πολλές ακόμη glo up παροχές.

Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στο discoverglo.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα με τα στοιχεία σου και να επιλέξεις τρόπο επικοινωνίας και να ακολουθήσεις το @glo_greece στο Instagram. Ετοίμασε τη βαλίτσα σου γιατί πολύ σύντομα θα μάθεις αν είσαι ο ένας από τους δύο digital explorers που θα πετάξουν παρέα με το glo στο OMR festival.

Με σύνθημα #timetogloUp έλα να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία σε ένα από τα λίγα φεστιβάλ που επιτυγχάνει να συνδυάσει με τον καλύτερο τρόπο τη μουσική και την τεχνολογία, δημιουργώντας ένα ελκυστικό και δυναμικό περιβάλλον για όλους.