Τρομακτικός σεισμός Μιανμάρ: Η στιγμή που τα νερά πισίνας ξενοδοχείου πέφτουν σαν καταρράκτης (vids)

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στη Μιανμάρ, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στη γειτονική Ταϊλάνδη.

Σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών έπληξε τη Μιανμάρ, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Νωρίτερα το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) είχε αναφέρει ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμούς.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε περίπου στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ με περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους, σύμφωνα με το USGS.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 16 mi S of #Sagaing (#Myanmar) || 9 min ago (local time 13:02:18). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/PYE1YSdE9o