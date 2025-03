Το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης: Η φερόμενη ανακάλυψη της CIA

Μυστικά αρχεία της CIA ισχυρίζονται ότι η Κιβωτός της Διαθήκης υπάρχει και γνωρίζουν τη θέση της.

Η Κιβωτός της Διαθήκης, το ιερό κιβώτιο που περιείχε τις πέτρινες πλάκες με τις Δέκα Εντολές που παρέλαβε ο Μωυσής από τον Θεό, ενδέχεται να ανακαλύφθηκε από τη CIA το 1988.

Βέβαια, κρατήστε αυτή την πληροφορία με μεγάλη επιφύλαξη, καθώς, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η Κιβωτός της Διαθήκης δεν έχει βρεθεί ποτέ. Η Κιβωτός εξαφανίστηκε το 587 π.Χ., όταν η Ιερουσαλήμ κατακτήθηκε από τους Βαβυλώνιους, οι οποίοι είναι γνωστοί για τους περίφημους Κρεμαστούς Κήπους τους. Από τότε, το ερώτημα για την τύχη της παραμένει ένα άλυτο μυστήριο.

Αν πιστέψουμε την ταινία Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, τότε η Κιβωτός κατέληξε στα χέρια «ειδικών πρακτόρων» και αποθηκεύτηκε σε κάποια μυστική αποθήκη. Ωστόσο, η πραγματική της τύχη αποτελεί ένα διαχρονικό αίνιγμα.

Η φημολογούμενη δύναμη της Κιβωτού

Η Κιβωτός θεωρούνταν ότι διέθετε υπερφυσικές δυνάμεις. Υπάρχουν αφηγήσεις που αναφέρουν ότι σταμάτησε τη ροή ενός ποταμού για να περάσουν οι Ισραηλίτες και τους βοήθησε σε μάχες. Παράλληλα, όταν οι Φιλισταίοι την κατέλαβαν, τους προκάλεσε ασθένειες, γεγονός που τους ανάγκασε να την επιστρέψουν.

Το 1988, σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA που δημοσιεύθηκαν το 2000, ένας πράκτοράς τους φέρεται να είδε την Κιβωτό, περιγράφοντάς την ως «κρυμμένη κάπου στη Μέση Ανατολή» σε έναν «σκοτεινό και υγρό υπόγειο χώρο».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Κιβωτός διέθετε δυνάμεις και ότι όποιος προσπαθούσε να την ανοίξει θα καταστρεφόταν από τους «προστάτες του αντικειμένου». Φυσικά, είναι πιθανό αυτές οι λεπτομέρειες να προέρχονται περισσότερο από το σενάριο των Raiders of the Lost Ark παρά από την πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα «Sun Streak» και η αμφιλεγόμενη μέθοδος ανεύρεσης

Τα έγγραφα της CIA υποστηρίζουν ότι η τοποθεσία της Κιβωτού βρέθηκε στο πλαίσιο του «Project Sun Streak», μέσω ενός από τους αποκαλούμενους «απομακρυσμένους παρατηρητές» (remote viewers).

Εδώ όμως αρχίζουν οι αμφιβολίες. Το «Project Sun Streak» ήταν ένα πρόγραμμα που βασιζόταν στη χρήση ατόμων που θεωρούνταν ότι είχαν ψυχικές ικανότητες, επιτρέποντάς τους να «βλέπουν» πράγματα σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, χωρίς φυσική παρουσία.

Ένας από αυτούς τους παρατηρητές είχε μάλιστα ισχυριστεί ότι μπορούσε να «δει» έναν αρχαίο πολιτισμό στον Άρη με τη δύναμη του νου του. Ωστόσο, η CIA διέκοψε αργότερα το πρόγραμμα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «δεν είχε προκύψει κανένα χρήσιμο όφελος».

Μύθος ή πραγματικότητα;

Η φερόμενη ανακάλυψη της Κιβωτού της Διαθήκης από τη CIA φαίνεται να στηρίζεται αποκλειστικά σε μία ψυχική προβολή, που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν η ίδια η CIA εγκαταλείψει την ιδέα ότι η ψυχική ενόραση είχε οποιαδήποτε αξία.

Παρότι ο «παρατηρητής» σχεδίασε κάποια σκίτσα του μέρους όπου βρισκόταν η Κιβωτός, αυτά τα σχέδια έμοιαζαν αρκετά με τις ήδη υπάρχουσες απεικονίσεις της. Επομένως, το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης παραμένει άλυτο, και η πραγματική της τοποθεσία παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά ερωτήματα.