Η Sony παρουσίασε συλλεκτικό χειριστήριο PS5 για το The Last of Us (vid)

Το The Last of Us έρχεται σε χειριστήριο DualSense για το PS5.

H Sony γιορτάζει την κυκλοφορία του The Last of Us: Part II στο PC, αλλά και την επιστροφή της τηλεοπτικής σειράς στο HBO με το δεύτερο κύκλο, με ένα ειδικό χειριστήριο για το PS5.

Το συλλεκτικό Last of Us DualSense έρχεται σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και θα διατεθεί στις 10 Απριλίου.

Στο κυρίως σώμα του φέρει διάφορα σύμβολα και στοιχεία από τον κόσμο των δύο παιχνιδιών της σειράς, όπως τα λογότυπο των Fireflies.

Oι προ-παραγγελίες του χειριστηρίου έχουν ανοίξει στις περισσότερες αγορές από αυτές που θα διατεθεί και αναμένεται σε μια τιμή κοντά στα 85 ευρώ.

Γνωρίστε το συλλεκτικό αυτό χειριστήριο μέσα από το παρακάτω σχετικό video.