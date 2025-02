Πλημμύρισε όλη η Ελλάδα για τα Τέμπη: Ο κόσμος έστειλε μήνυμα για δικαιοσύνη (vid)

Ο κόσμος έδωσε το «βροντερό» παρών σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε πιθανή περιοχή, στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο. Αίτημα του ένα και μοναδικό: Δικαιοσύνη.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει στα χρονικά της Ιστορίας. Ο κόσμος πλημμύρισε κάθε πιθανή γωνιά, κάθε σοκάκι σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη δεύτερη «μαύρη» επέτειο για την τραγωδία των Τεμπών φώναξε «ΠΑΡΩΝ» και ζήτησε «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ», για τα 57 αδικοχαμένα θύματα, για τις 57 πενθούσες οικογένειες.

Η ελληνική κοινότητα στη Μελβούρνη ξεκίνησε τις εκατοντάδες διαδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Μελβούρνη ζήτησε δικαιοσύνη για τις 57 ζωές που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό ατύχημα στα Τέμπη, πριν από δύο χρόνια, ακριβώς σήμερα (28/2).

Η ελληνική κοινότητα συγκεντρώθηκε στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα) μπροστά από το ελληνικό προξενείο και φώναξε «Δεν έχω οξυγόνο».

Protest to demand justice for the victims of #Tempi and their families…#Melbourne #DenEhoOxigono #protest #justice #Τεμπη #τεμπη_εγκλημα pic.twitter.com/vEXXaSv7nn