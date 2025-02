Γενέθλια τρόμου: 33χρονη πήρε... φωτιά από μπαλόνι υδρογόνου που έσκασε στο πρόσωπό της (vid)

Γενέθλια φρίκης έζησε μια 33χρονη στο Βιετνάμ η οποία απέκτησε σοβαρά εγκαύματα όταν εξερράγη μπαλόνι υδρογόνου.

Η τρομακτική στιγμή που ένα μπαλόνι γενεθλίων εξερράγη στο πρόσωπο μιας νεαρής γυναίκας όταν ακούμπησε στα κεριά της τούρτας της, αφήνοντάς την με σοβαρά εγκαύματα.

Η Giang Pham, από το Βιετνάμ, γιόρταζε τα 33α γενέθλιά της στις 14 Φεβρουαρίου, όταν το μπαλόνι υδρογόνου που κρατούσε στο χέρι της εξερράγη στο πρόσωπό της.

Τα πλάνα δείχνουν τη Pham να κρατάει το μπαλόνι στο ένα χέρι της, ενώ με το άλλο κρατούσε την τούρτα γενεθλίων, την οποία ήταν έτοιμη να σβήσει.

Η Pham, που πόζαρε για φωτογραφίες, φαίνεται να χαμογελάει πριν το μπαλόνι εκραγεί ξαφνικά στο πρόσωπό της. Τα ουρλιαχτά των φίλων της ακούγονται στο παρασκήνιο καθώς ξετυλίγεται το χάος.

Τις ημέρες που ακολούθησαν το περιστατικό, η Pham μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram που έδειχναν το πρόσωπό της με επίδεσμο, αποκαλύπτοντας εγκαύματα πρώτου βαθμού στο χέρι της και εγκαύματα δεύτερου βαθμού στο πρόσωπό της.

Παρά τον πόνο, διαβεβαίωσε τους ακολούθους της ότι η όρασή της δεν επηρεάστηκε, αν και αντιμετωπίζει ακόμη μήνες ανάρρωσης.

Η Pham προειδοποίησε τους άλλους για τους κινδύνους της χρήσης του εξαιρετικά εύφλεκτου υδρογόνου στα μπαλόνια - το οποίο χρησιμοποιούνται συχνά αντί για την ασφαλέστερη εναλλακτική λύση του ηλίου για να πετάξουν ψηλότερα.

Η ίδια ανέφερε: «Η όρασή μου δεν έχει επηρεαστεί σοβαρά, αλλά υπάρχουν πληγές στα βλέφαρά μου. Ο γιατρός υπολόγισε έως και έξι μήνες για να ανακάμψει το δέρμα μου. Πρέπει ακόμη να πηγαίνω στο νοσοκομείο για αλλαγή επιδέσμων και θεραπεία».

