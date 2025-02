Tripadvisor: Ελληνική η καλύτερη παραλία του κόσμου για το 2025

Μια μαγευτική παραλία της Κρήτης στην κορυφή της λίστας του Tripadvisor με τις καλύτερες του κόσμου για το 2025.

Τι κι αν το καλοκαίρι αργεί να έρθει; Το Tripadvisor μας κάνει να το ονειρεύομαστε μέσα από την ετήσια λίστα του με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών-χρηστών της πλατφόρμας (βραβεία Travellers' Choice Best of the Best).

Η συγκεκριμένη λίστα προκύπτει από την ποιότητα και τον αριθμό των κριτικών και των αξιολογήσεων των ταξιδιωτών για παραλίες σε όλο τον κόσμο, που συγκεντρώθηκαν την περασμένη χρονιά.

Φυσικά, όταν μιλάμε για λίστα με top παραλίες, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Ελλάδα. Φέτος, μάλιστα, μία εξωτική παραλία της Κρήτης βρέθηκε στην κορυφή.

