Η PUMA έδωσε τον ρυθμό στο Ioannina Lake Run 2025

Η PUMA έδωσε δυναμικό παρόν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο Ioannina Lake Run, που πραγματοποιήθηκε στις 20–21 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μαβίλη στη λίμνη Ιωαννίνων , ως Χορηγός Αθλητικού Υλικού.

Η διοργάνωση, που συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα δρομικά γεγονότα της χώρας, φιλοξένησε για ακόμη μια φορά elite αθλητές, αλλά και χιλιάδες δρομείς όλων των ηλικιών, προσφέροντας μοναδικές στιγμές αθλητισμού και γιορτής.

Στο διαδραστικό περίπτερό της, η PUMA παρουσίασε στο κοινό τα νέα μοντέλα Velocity 4, Deviate NITRO 3, Deviate NITRO Elite 3 και Fast-R 3, αναδεικνύοντας τις καινοτόμες τεχνολογίες της οικογένειας NITRO. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα κορυφαία δρομικά παπούτσια της μάρκας, να αποκτήσουν εκπτωτικά κουπόνια, ενώ τα henna tattoo με το μήνυμα GO WILD IOANNINA έγιναν το απόλυτο highlight, γεμίζοντας την πόλη με το πνεύμα της PUMA.

Οι αθλητές της PUMA Running Team ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους, κατακτώντας τις κορυφαίες θέσεις:

• Ανθή Κυριακοπούλου, 1η θέση στα 5χλμ γυναικών.

• Παναγιώτης Πετρουλάκης, 1η θέση στα 10χλμ ανδρών.

• Παναγιώτης Καραΐσκος, 1η θέση στα 30χλμ ανδρών.

• Ματίνα Νούλα, 1η θέση στα 30χλμ γυναικών και νέο ρεκόρ διαδρομής.

• Γιώργος Σταμούλης, 2η θέση στα 30χλμ ανδρών.

Ως Χορηγός Αθλητικού Υλικού, η PUMA επιβράβευσε τους αθλητές με δωροεπιταγές, ενώ πλήθος δρομέων έτρεξε με τα συλλεκτικά μπλουζάκια GO WILD IOANNINA, ενισχύοντας το μοναδικό κλίμα της διοργάνωσης.

Η φετινή παρουσία της PUMA στο Ioannina Lake Run επισφράγισε για ακόμη μια φορά τη δέσμευσή της στον αθλητισμό και την καινοτομία, προβάλλοντας το DNA της μάρκας που συνδυάζει επιδόσεις, ενέργεια και έμπνευση.