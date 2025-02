Απίστευτο ατύχημα σε πτήση της Delta: Αναποδογύρισε αεροσκάφος με 80 επιβάτες κατά την προσγείωση (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (17/2) στο Τορόντο του Καναδά, όταν το αεροσκάφος αναποδογύρισε κατά την προσγείωσή στο αεροδρόμιο.

Αεροπλάνο της Delta Airlines συνετρίβη σήμερα κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο, όπως μεταδίδει η καναδική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Σε ενημέρωση της διοίκησης του αερολιμένα στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν νεκροί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.

Delta Flight 4819 (Operating as EDV4819) crashed on landing today at Toronto Pearson International Airport. The Canadair CRJ-900 inverted and caught fire at some point after reaching the runway. pic.twitter.com/mJxuNqO2HQ

A Delta flight carrying roughly 80 passengers from Minnesota appears to have crash landed at Toronto Pearson Airport. No casualties have been reported as of this time. Numerous photos and videos have been released showing passengers safely exiting the plane, which flipped upside… pic.twitter.com/YWjztVufla