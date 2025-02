Ένα ωραίο ραπ πάρτι

Το Gazzetta βρέθηκε στο live, στο «Ίλιον Plus», της παρουσίασης των EP «Λίγο Ακόμα», «Walkman», των Mira, Gero Roge.

Η πρώτη ματιά και η πρώτη εντύπωση κάπως σε αποθάρρυνε. Στον χώρο αναφέρομαι. Στην πορεία της βραδιάς, αυτό θα αποδεικνυόταν μέγα λάθος. Η επιγραφή κάπως φώτιζε τον δρόμο που «έκοβε» την Πατησίων. Η είσοδος, όμως, δεν είχε ανάγκη από θελκτικούς καθρέφτες και οπτικά σήματα. Το πορτοκαλί φως σε όλο το μήκος της λεωφόρου σε μπέρδευε και σε οδηγούσε κατά κάποιο τρόπο. Τη στιγμή που στάθηκα μπροστά από τον χώρο υποδοχής κατάλαβα ότι μια έκπληξη έπρεπε να βρω, να ζητήσω, να «αγκαλιάσω». Η μεταλλική πόρτα ανοίγει και η μικρή, μα ζεστή, σκηνή του « Ίλιον Plus» σε δέχεται και με τον τρόπο της σε προετοιμάζει. Η ραπ συναυλία των Mira, Gero Roge θα έπαιρνε μορφή σε έναν τόπο που έχει και τη χιπ-χοπ κουλτούρας μέσα του. Εγώ, βέβαια, δεν το ήξερα και δεν το έβλεπα έτσι. Για κάποιο λόγο ήθελα κάτι πιο μεγάλο, πιο «εντυπωσιακό». Μέγα λάθος και προκατάληψη που τελείωσε εκείνη τη νύχτα. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου, σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο έγινε ένα πολύ ωραίο πάρτι, ραπ πάρτι. Skills σκρατς, flow, battle attitude, συναίσθημα, άγχος, ξέσπασμα, φιλίες, συνεργασίες… Όλα έσκασαν, φλέξαραν, με τον σωστό τρόπο και το live των Mira, Gero Roge μας έκανε να περάσουμε καλά.

Δύο EP μέσα στο «Walk This Way»



Και δουλεύοντας το κείμενο του review στο μυαλό, «ήρθαν» ξαφνικά οι Run DMC και το «Walk This Way». Εντάξει, άντε βρείτε την άκρη του νήματος. Και όμως! Αν δείτε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού θα καταλάβετε τι παίχτηκε στο "Ίλιον Plus". Αυτή η αμεσότητα, η τιμημένη έννοια της συνεργασίας και το κοινό που έγινε παρέα, παραπέμπουν στο πασίγνωστο τραγούδι του θρυλικού ραπ γκρουπ. Οκ, δεν υπήρχε η φωνή αγριόγατας του Στιβ Τάιλερ, όμως η Mira και ο Gero Roge μετέφεραν το κοινό σε κάτι που έχεις δει σε ταινίες και εικόνες από τις γειτονιές των ΗΠΑ. Η φάση ήταν «μάγκες, ελάτε κοντά στη σκηνή να γουστάρουμε, να ακούσουμε τα μπίτια (sic) μας, να πιούμε τα ξίδια μας, να ανάψουμε τα γάρα μας και να ξεδώσουμε με ρίμες δυνατές, καυτές…». Σε αυτό το πλαίσιο ξεδιπλώθηκε το «Λίγο Ακόμα», το EP της Mira και το «Walkman», το EP του Gero Roge. Οι δυο καλλιτέχνες και «περπάτησαν» με τη διάθεση του κοινού και το λίγο ακόμα έκαναν τίποτα δεν είναι αρκετό. Το σίγουρο είναι ότι όσοι βρέθηκαν στο "Ίλιον Plus" πέρασαν καλά και ένιωσαν μια αληθινή ραπ εμπειρία. Φίλοι να ραπάρουν, «μπιτ» να σε ανεβάζουν και μια ατμόσφαιρα του χθες, του σήμερα και του αύριο.

Απλό, λιτό, απέριττο live



Και τι είδαμε σε αυτό το live; Δυο ραπ καλλιτέχνες που είχαν την αγωνία να πάνε όλα καλά, να αντιμετωπίσουν την αμηχανία τους, το άγχος του και να βρουν τον ρυθμό τους. Και ενώ ξεκίνησαν διστακτικά, όσο περνούσε η ώρα οι στροφές ανέβαιναν και ο ραπ λόγος δυνάμωνε και το αφήγημα μεγεθυνόταν. Ο Gero Roge είναι μεγάλη ανακάλυψη. Κοψιά κλασικού ράπερ που «χώνει» άγρια όταν έχει το μικρόφωνο. Το «Walkman» είμαι σίγουρος ότι θα αγαπηθεί και θα του φέρει κι άλλους ακροατές. Η Mira έδειξε την πολυεπίπεδη προσέγγισή της και δεν έκανε πέρα το συναίσθημα. Το κοινό της έδωσε αγάπη και αυτή την επέστρεψε όσο καλύτερα μπορούσε. Το «Λίγο Ακόμα» σε κάνει να τριπάρεις και στο live και αυτό είναι αξιόλογο. Αμφότερα τα EP είναι 100% προέκταση των δημιουργών τους. Πειραματισμοί, ενέργεια, θάρρος και εύθραυστες ψυχές, αυτά ακούγονται και αποτυπώνονται στις δουλειές των δύο. Το live είχε ανεβαστικό, ζεστό, πνεύμα της παρέας και την αμεσότητα που επιτάσσει η χιπ-χοπ κουλτούρα. Ένα απλό, λιτό, απέριττο live ήταν που κατάφερε να μας παρασύρει στον ρυθμό των δύο δημιουργών-ερμηνευτών. Και όλα αυτά με τη φροντίδα του Rapnroll.gr

