Αυτή είναι η καλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης για να επισκεφθείτε φέτος

Αυτή η χριστουγεννιάτικη αγορά αποτελεί από μόνη της αφορμή για ένα γιορτινό ταξίδι.

Ιστορικές πλατείες που μετατρέπονται σε παραμυθένια σκηνικά, εκκλησίες και κάστρα που σε ταξιδεύουν στο χρόνο, παραδοσιακές λιχουδιές και ζεστό κρασί.

Τι άλλο να ζητήσει κανείς για μια γιορτινή απόδραση στην Ευρώπη; Για να μας βοηθήσει να αποφασίσουμε πού θα πάμε φέτος τα Χριστούγεννα, το Time Out μόλις δημοσίευσε μια λίστα με τις καλύτερες ευρωπαϊκές χριστουγεννιάτικες αγορές για το 2025.

Η κορυφαία βρίσκεται –πού αλλού;– στη Γερμανία και είναι μία από τις πιο παλιές της Ευρώπης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr