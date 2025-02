Οι επιστήμονες εξήγησαν με απλά και... αηδιαστικά λόγια πώς μυρίζουν οι αρχαίες αιγυπτιακές μούμιες

Οι ερευνητές, θέλοντας να κατανοήσουν πώς μυρίζουν οι μούμιες μετά από μακρά περίοδο παραμονής σε μουσειακές προθήκες συνέλεξαν δείγματα των οσμών που εκπέμπουν εννέα από αυτές στο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο.

Οι αιγυπτιακές μούμιες που ταριχεύτηκαν με αρωματικά έλαια και κεριά για το ταξίδι τους στη μετά θάνατον ζωή μυρίζουν ακόμα και σήμερα αλλά όχι και τόσο ευχάριστα.

Αιώνες αφότου προετοιμάστηκαν επιμελώς για τον θάνατο, οι μούμιες εξακολουθούν να παράγουν μια οσμή που περιγράφεται από τους ειδικούς ως ξυλώδης, πικάντικη και γλυκιά.

Ωστόσο, δυστυχώς για τους Αιγύπτιους, οι οποίοι πίστευαν ότι μια «καλή» μυρωδιά μετά το θάνατο έφερνε τους ανθρώπους πιο κοντά στους θεούς, τα αρώματα των μουμιών έχουν πλέον και αμυδρές νότες τυριού, εμετού και ούρων.

Αυτές οι λιγότερο ευχάριστες οσμές προέρχονται από τη διάσπαση των ενώσεων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία μουμιοποίησης.

Η μυρωδιά των μουμιοποιημένων σωμάτων αποδομήθηκε με τη χρήση τεσσάρων ειδικών «ανιχνευτών οσμών», οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν επί τρεις μήνες για να αναγνωρίζουν με ακρίβεια όλες τις επιμέρους μυρωδιές.

Οι επιστήμονες διαχώρισαν τις επιμέρους χημικές ενώσεις, οι οποίες αναδύονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες και στη συνέχεια ζήτησαν από τους «ανιχνευτές» να τις περιγράψουν.

Κυρίως, οι μούμιες μύριζαν κυρίως ξύλο, αλλά εξέπεμπαν επίσης μια μυρωδιά θυμιάματος, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη συντήρηση στην Αρχαία Αίγυπτο.

