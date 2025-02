Το μυστικό που κρύβεται πίσω από το mindset των πιο επιτυχημένων ανθρώπων στον κόσμο

Αυτό είναι το μυστικό που κρύβεται πίσω από την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία τους.

Η ευτυχία και η επιτυχία είναι δύο διαφορετικές έννοιες, που, όμως, όλοι θέλουμε να βιώσουμε. Για την ακρίβεια, ένας από τους μεγαλύτερους στόχους κάθε ανθρώπου είναι να συνδυάσει την προσωπική ευτυχία με την επαγγελματική επιτυχία. Δεν είναι εύκολος, ούτε, όμως, ακατόρθωτος, αφού χιλιάδες άνθρωποι πάνω σε αυτό τον πλανήτη το έχουν πετύχει.

Ο παραγωγός ταινιών, Γουίλ Πάκερ, έγραψε το βιβλίο «Who Better Than You?:The Art of Healthy Prorogance & Dreaming Big», στο οποίο περιγράφει πώς από ένας φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που ζούσε στη Φλόριντα, κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους παραγωγούς του Χόλιγουντ. Ο ίδιος περιέγραψε την ιστορία του, αποκαλύπτοντας το μικρό μυστικό των πιο επιτυχημένων ανθρώπων στον κόσμο, που είναι πιο απλό απ’ ότι φαντάζεσαι.

