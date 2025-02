Η τραγική ιστορία του εξυπνότερου ανθρώπου στον κόσμο: Απ' την υπερβολική δημοσιότητα στην απομόνωση και τη μοναξιά

Ο εξυπνότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ στη Γη πέρασε μία φρικτή ζωή γεμάτη δημοσιότητα, απ' την οποία δεν κατάφερε να ξεφύγει ποτέ

Η ιστορία του εξυπνότερου ανθρώπου στη Γη δεν ήταν και η πιο ιδανική. Υπερβολική δημοσιότητα, ανεπιθύμητοι θαυμαστές, bullying κτλπ...

Μπορεί να νομίζετε ότι οι Άλμπερτ Αϊνστάιν και Στίβεν Χόκινγκ είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι που έζησαν ποτέ, αλλά μετά βίας αγγίζουν την «κορυφή του παγόβουνου».

Ο William James Sidis ήταν ένα αμερικανικό παιδί-θαύμα που καυχιόταν για IQ μεταξύ 210 και 250. Ενδεικτικά, ο μέσος όρος στο Ηνωμένο Βασίλειο κυμαίνεται μεταξύ 85 και 115, ενώ ο Αϊνστάιν και ο Χόκινγκ είχαν γύρω στο 160.

Ο Sidis, λοιπόν, είναι μια κλάση ξεχωριστή ακόμη και από τους πιο προικισμένους επιστήμονες των τελευταίων 100 ετών. Αλλά γιατί δεν τον έχουν ακούσει πολλοί άνθρωποι; Γεννήθηκε την 1η Απριλίου 1898 στη Νέα Υόρκη από μετανάστες από τη Ρωσική Αυτοκρατορία και μπορούσε να διαβάσει εφημερίδα σε ηλικία μόλις 18 μηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας του, Boris Sidis, ήταν διάσημος ψυχολόγος, γνωστός για το έργο του στην Ψυχοπαθολογία, και η μητέρα του, Sarah Mandelbaum Sidis, ήταν γιατρός.

Η συγγραφέας πίσω από τη βιογραφία του Sidis, Amy Wallace, δήλωσε ότι οι γονείς του τον πίεζαν να αναζητήσει τη γνώση, ανεξάρτητα από το τι ήθελε. Βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό, ακόμη και ψυχολογικές συζητήσεις ρίχνονταν στο αγόρι πριν καν φτάσει σε διψήφια ηλικία.

Όταν ήταν οκτώ ετών φέρεται να μιλούσε οκτώ γλώσσες ενώ κατάφερε να δημιουργήσει και τη δική του και ένα χρόνο μετά έγινε δεκτός στο Χάρβαρντ. Το πανεπιστήμιο όμως τον ανάγκασε να περιμένει μέχρι την ηλικία των 11 για να εγγραφεί, οπότε πέρασε δύο χρόνια σπουδάζοντας μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Tufts. Λέγεται ότι πέρασε τον χρόνο του διορθώνοντας λάθη και μελετώντας την περίφημη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν.

Αν και δεν υπάρχουν αναφορές ή βαθμολογίες της ιδιοφυΐας, πιστεύεται ότι είχε δείκτη IQ 50-100 μονάδες υψηλότερο από τους επιστήμονες του 20ού αιώνα. Το 1909, ο Sidis έγινε ο νεότερος φοιτητής που σπούδασε στο Χάρβαρντ και στο πρώτο του έτος έκανε μια παρουσίαση για τα τετραδιάστατα σώματα στη Λέσχη Μαθηματικών. Μπορούμε να πούμε ότι εντυπωσίασε αρκετούς ειδικούς.

Ο Αμερικανός φυσικός Daniel F. Comstock, καθηγητής στο ΜΙΤ εκείνη την εποχή, είχε πει: «Προβλέπω ότι ο νεαρός Sidis θα γίνει ένας μεγάλος αστρονομικός μαθηματικός, ο ηγέτης αυτής της επιστήμης στο μέλλον».

Αλλά τότε ήταν που η ζωή του θα έπαιρνε μια θλιβερή τροπή. Το γεγονός ότι βρισκόταν στο πανεπιστήμιο σε τόσο νεαρή ηλικία είχε αντίκτυπο καθώς αγωνιζόταν να περάσει μια φυσιολογική ζωή, καθώς οι φοιτητές τον κορόιδευαν και τα μέσα ενημέρωσης τον παρακολουθούσαν στενά. Ο Wallace υποστήριξε ότι ήθελε να «είναι ένας κανονικός εργαζόμενος άνθρωπος».

Ο Sidis είπε κάποτε σε έναν δημοσιογράφο μετά την αποφοίτησή του σε ηλικία 16 ετών ότι θέλει να ζήσει «απομονωμένος», καθώς «πάντα μισούσε στα πλήθη». Αφού έγινε βοηθός καθηγητή μαθηματικών και δημοσίευσε ένα βιβλίο για την ευκλείδεια γεωμετρία, ενοχλήθηκε από την κακή μεταχείριση και επέστρεψε στο Χάρβαρντ για να σπουδάσει νομικά. Αλλά μόλις τρία χρόνια μετά, εγκατέλειψε για άγνωστους λόγους.

Ενεπλάκη σε σοσιαλιστικές υποθέσεις το 1919, καθώς συνελήφθη επειδή συμμετείχε σε ένα αντιπολεμικό Talentar με κομμουνιστική ηγεσία. Καταδικάστηκε σε 18 μήνες πίσω από τα κάγκελα μετά από επίθεση σε αστυνομικό.

Οι γονείς του θα έκαναν μια συμφωνία για να κρατηθεί σε ένα σανατόριο υπό τον πατέρα του στο MIT, ενώ εργαζόταν. Στα 20 του πλέον, αποφυλακίστηκε και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του μακριά από το κοινό, ενώ δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει πια τις εξαιρετικές του γνώσεις στα μαθηματικά.

Εργαζόταν ως λογιστής, χρησιμοποιούσε ψεύτικο όνομα και άλλαζε δουλειά και πόλη αν κάποιος τον αναγνώριζε. Ωστόσο εξακολουθούσε να γράφει μια σειρά βιβλίων, ορισμένα με το πραγματικό του όνομα, ενώ άλλα με ψευδώνυμα.

Η θεματολογία τους θα κυμαίνονταν από την ιστορία των ΗΠΑ μέχρι τα εισιτήρια μετεπιβίβασης στο τραμ, ενώ το 1925 δημοσίευσε ακόμη και ένα για την κοσμολογία με τίτλο The Animate and the Inanimate, όπου προέβλεψε τις μαύρες τρύπες.

Στη συνέχεια, η ιδιοφυΐα έγραψε ένα βιβλίο το 1935 με τίτλο John W. Shattuck, το οποίο επικεντρώθηκε στις πτυχές της ιστορίας των ιθαγενών της Αμερικής, ενώ παράλληλα εφηύρε ένα είδος ημερολογίου που έψαχνε για δίσεκτα έτη. Ζούσε όπως ήθελε, ήρεμα και απλά, μέχρι που δημοσιεύτηκε ένα άρθρο γι' αυτόν στο The New Yorker το 1937, καταγράφοντας τι του συνέβη από τότε που ξέφυγε από τη δημοσιότητα.

Κατηγόρησε το περιοδικό για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής, καταθέτοντας αγωγή και τελικά κερδίζοντας το 1944, αν και δυστυχώς πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία αργότερα την ίδια χρονιά.