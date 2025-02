Μυστήριο στην Αργεντινή: Ποτάμι «βάφτηκε» κόκκινο και προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους (vid)

«Συναγερμός» στην Αργεντινή από ποτάμι που «βάφτηκε» κόκκινο με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ποτάμι σε προάστιο του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή έχει αποκτήσει κόκκινο χρώμα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των Αρχών.

Βίντεο και φωτογραφίες του ποταμού Σαράντι, που εκβάλλει στον Ρίο ντε λα Πλάτα, αποτυπώνουν την ξαφνική αλλαγή στο χρώμα του. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το ποτάμι αλλάζει χρώμα, σύμφωνα με τοπικά μέσα, με τους κατοίκους να ανησυχούν για πιθανή μόλυνση.

🇦🇷🩸River of Blood: Sarandi Runs Red in Argentina



Locals fear toxic materials have turned the waterway - which runs into the Rio de la Plata in the outskirts of Beunos Aires - blood red. Authorities have taken samples to discover the source of contamination. pic.twitter.com/J8ioBCl1zf