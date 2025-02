Το νέο State of Play της Sony δεν είναι μακριά

Όπως φαίνεται, σύντομα θα έχουμε νέο State of Play

H Sony διοργανώνει τις ψηφιακές παρουσιάσεις State of Play για να κάνει μαζικές ανακοινώσεις για τίτλους που έρχονται στο PS5 και φαίνεται πως η επόμενη εκδήλωση δεν είναι μακριά.

Ο γνωστός insider της αγοράς NatetheHate αναφέρει πως θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο State of Play κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα και ίσως κάποια μέρα κοντά στις 14 Φεβρουαρίου, όπου γιορτάζεται και ο Άγιος Βαλεντίνος.

Η Sony μεταδίδει συχνά στο δεύτερο μήνα κάθε χρονιάς τον τελευταίο καιρό ένα State of Play και φαίνεται πως εκεί θα δούμε κάποια από τα games που αναμένονται στο πρώτο μισό του 2025.

Πέρσι, στο αντίστοιχο State of Play, είδαμε τα Stellar Blade και Rise of the Ronin, καθώς και κάποια πλάνα από τα Death Stranding 2 και Silent Hill 2 Remake.

Τον Φεβρουάριο του 2023, αντίστοιχα, είχαμε δει τίτλους όπως τα Resident Evil 4, Street Fighter 6 και Suicide Squad: Kill the Justice League.

Για το 2025 ξέρουμε πως θα κυκλοφορήσουν τα Death Stranding 2 και Ghost of Yotei, οπότε ίσως και σύντομα να έχουμε περισσότερα για αυτά τα δύο games (τουλάχιστον).