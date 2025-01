H Nafsica δεν πήρε κανένα βαθμό στον ελληνικό τελικό της Eurovision: «Αποκλείεται, έχω πάνω από 20 φίλους» είπε η τραγουδίστρια (vid)

Εντύπωση προκάλεσε σε όλους όσοι παρακολούθησαν τον χθεσινό ελληνικό τελικό για τη Eurovision 2025, το μηδέν που έλαβε στην τελική βαθμολογία η Nafsica.

Η Κλαυδία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και τα στοιχήματα και είναι η νικήτρια του αποψινού Εθνικού Τελικού για τη Eurovision 2025.

Έτσι με το τραγούδι «Αστερομάτα» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Μετά την ολοκλήρωση του ελληνικού τελικού με οικοδεσπότες την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά, το τηλεοπτικό κοινό έμαθε την τελική κατάταξη των 12 τραγουδιών. Mία συμμετοχή όμως δεν κατάφερε να συγκεντρώσει κανέναν βαθμό. Ο λόγος για τη Nafsica και το κομμάτι «Unhurt me». Η τραγουδίστρια μάλιστα έμαθε από τους δημοσιογράφους, ενώ έκανε δηλώσεις, για τη μηδενική βαθμολογία της.

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, η Nafsica, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες έκαναν δηλώσεις στις ψυχαγωγικές εκπομπές. «Δεν στενοχωρήθηκα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί κέρδισε το καλύτερο τραγούδι», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Όταν οι δημοσιογράφοι την ενημέρωσαν πως δεν πήρε κανέναν βαθμό, η Nafsica απάντησε γελώντας: «Δεν το έχω δει καθόλου αυτό. Που το έγραψαν; Αποκλείεται, έχω σίγουρα πάνω από 20 φίλους».

Αναλυτικά η βαθμολογία που έλαβαν τα 12 τραγούδια στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2025

1. Klavdia, Αστερομάτα – 44 βαθμοί

2. Evangelia, Vale – 42 βαθμοί

3. Barbz, Sirens – 30 βαθμοί

4. Dinamiss, Odyssey – 24 βαθμοί

5, Xannova Xan, Play it – 20 βαθμοί

6. Κώστας Αγέρης, Γη μου – 18 βαθμοί

7. Rikki, Elevator (Up and down) – 14 βαθμοί

8. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & Κώστας Καραφώτης, Παράδεισος – 13 βαθμοί

9. Θάνος Λάμπρου, Free Love – 12 βαθμοί

10. Georgina Kalais & Joht Vlaseros, High Road – 8 βαθμοί

11. Andy Nicolas, Lost my way – 8 βαθμοί

12 Nafsica, Unhurt me – 0 βαθμοί