Αεροπλάνο με 64 επιβάτες συγκρούστηκε με ελικόπτερο στην Ουάσιγκτον: Η στιγμή της τραγωδίας (vid)

Στρατιωτικό αεροπλάνο συγκρούστηκε με αεροπλάνο με 64 επιβάτες πάνω από την Ουάσιγκτον.

Επιβατικό αεροσκάφος με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ αφού συγκρούστηκε το βράδυ χθες Τετάρτη (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσιγκτον, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρέιγκαν», όπου η κίνηση ανεστάλη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Τουλάχιστον 18 σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου της γραμμής με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγή του στην αστυνομία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε για την κατάσταση: φαίνεται πως, με τραγικό τρόπο, στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με αεροπλάνο της γραμμής περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λίβιτ.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ το επιβεβαίωσε λίγο αργότερα, κάνοντας λόγο για «φρικτό ατύχημα» και προσθέτοντας πως «παρακολουθεί» την εξέλιξη της κατάστασης.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει καμιά πληροφορία για τον αριθμό των ανθρώπων που επέβαιναν στα δυο αεροσκάφη ή τον αριθμό των θυμάτων.

Ωστόσο γερουσιαστής που αντιπροσωπεύει την πολιτεία Κάνσας, από όπου είχε αναχωρήσει το αεροσκάφος, ο Ρότζερ Μάρσαλ, ανέφερε μέσω X πως οι επιβαίνοντες ήταν περίπου 60, κάνοντας λόγο περί «εφιάλτη».

Σύμφωνα με την American Airlines, στο επιβατικό αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι, 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε από την πλευρά του πως στο ελικόπτερο επέβαιναν τρεις άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), αεροσκάφος τύπου CRJ700 κατασκευασμένο από την καναδική Bombardier, που εκμεταλλευόταν η αεροπορική εταιρεία PSA, «συγκρούστηκε στον αέρα» καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρέιγκαν» με ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk, στα όρια της πρωτεύουσας.

