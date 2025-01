Ο κόσμος των social media έπαθε «πλάκα» όταν ανακάλυψε ότι το φεγγάρι φαίνεται διαφορετικά από χώρα σε χώρα

Σε ένα viral βίντεο, ένας χρήστης του TikTok ένας χρήστης διαπίστωσε ότι η εικόνα του φεγγαριού διαφέρει από ημισφαίριο σε ημισφαίριο και άφησε τους χρήστες άναυδους.

Η πρώτη πανσέληνος του χρόνου που ονομάζεται και «Φεγγάρι του Λύκου», έκανε τη Δευτέρα την εμφάνισή της στον νυχτερινό ουρανό.

Στη χώρα μας, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, δεν ήταν ιδιαίτερα ορατή. Ωστόσο, τα social media «πλημμύρισαν» με εντυπωσιακές φωτογραφίες του φεγγαριού από κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Watching The Moon ©Ben Wolf pic.twitter.com/AzHsfW5s8e

Tonight's Wolf Moon, taken with a hand-held camera with a manual lens. pic.twitter.com/X4KDFQ1J3t