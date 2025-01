Βιβλική καταστροφή στις ΗΠΑ: Ανεξέλεγκτη φωτιά «καεί» χιλιάδες στρέμματα, πέντε οι νεκροί (vid)

Οι καταστροφικές φωτιές στο Λος Άντζελες που σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους υπολογίζονται ως μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της περιοχής.

Οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές που κατακαίνε το Λος Άντζελες από τα δυτικά και τα ανατολικά παραμένουν εκτός ελέγχου, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πυροσβέστες, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Η φωτιά στο προάστιο Πασίφικ Πάλισεϊντς, με τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, «είναι μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία» του Λος Άντζελες, ανέφερε η επικεφαλής της πυροσβεστικής της πόλης, Κρίστιν Κρόουλι.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν πάντως να αναχαιτίσουν τις φλόγες στο Χόλιγουντ Χιλς.

Firefighters continue to battle to control a series of major fires in #LosAngeles area that have killed five people, ravaged communities from #PacificCoast to #Pasadena and sent thousands of people frantically fleeing their homes. #californiafire #CaliforniaBurning #wildfires pic.twitter.com/VPi43GoJP7

Η πυρκαγιά Παλισέιντς, μεταξύ της Σάντα Μόνικα και του Μαλιμπού, στη δυτική πλευρά της πόλης, καθώς και η φωτιά Ίτον στα ανατολικά, κοντά στην Πασαντίνα, είναι ήδη οι πιο καταστροφικές στην ιστορία της πόλης. Έχουν καεί ήδη 7.000 στρέμματα και ολόκληρες γειτονιές μετατράπηκαν σε στάχτη.

As someone who used to live in #LosAngeles, the wild fires have definitely got worse. There are now 3 separate fires out of control.



Below is a beautiful house with two men and a dog trapped inside, surrounded by raging fire out of control, as smoke and poison fumes enter. pic.twitter.com/RUArQK1JB8