Έξαλλοι με ρεπόρτερ που μετέδιδε τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: «Αξιολύπητος και Ναρκισσιστής, η πόλη μας καίγεται ολοσχερώς»

Σάλο έχει προκαλέσει η εμφάνιση ρεπόρτερ, σε λάιβ μετάδοση, μπροστά απ' τα ερείπια που άφησαν οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, με τον κόσμο να αντιδράει έντονα στα social media.

Ενώ το «πύρινο μέτωπο» συνεχίζει να κάνει την επέλασή του στο Λος Άντζελες και να ερειπώνει την «λαμπερή» πόλη, ένας δημοσιογράφος προκάλεσε τις αντιδράσεις του κοινού με την εμφάνισή του, σε ζωντανή μετάδοση, μπροστά απ' τα καμμένα σπίτια της περιοχής.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής World News Tonight with David Muir ανέφερε τις ζημιές στο Λος Άντζελες για το ABC News, σταματώντας σε έναν δρόμο στο Palisades, όταν έγινε εμφανής η ιδιαίτερη στυλιστική του επιλογή. «Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου», λέει ο Μούιρ καθώς γυρίζει για να δείξει τα καμένα συντρίμμια. Γυρίζοντας πλάτη, ένα ξύλινο μανταλάκι είναι ορατό στο πίσω μέρος του μπουφάν του.

Nice Jacket Bro. Glad you look nice and svelte with those clothes line pegs, while our city burns to the ground. @elonmusk pic.twitter.com/bGQ3zvF6lr