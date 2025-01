Φωτιά στο Λος Άντζελες: Εκατομμυριούχος προσέφερε τεράστιο ποσό στους πυροσβέστες για να σώσουν την περιουσία του!

Οργή έχει προκαλέσει επιχειρηματίας στο Λος Άντζελες, αφού την ώρα που μαίνονται οι πυρκαγιές στην περιοχή, ζήτησε από πυροσβέστες να του σώσουν το σπίτι, προσφέροντας πολλά εκατομμύρια.

Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στο Λος Άντζελες και οι κάτοικοι προσπαθούν να απομακρυνθούν για να σώσουν τις ζωές τους από το τεράστιο πύρινο μέτωπο, ένας εκατομμυριούχος CEO προκάλεσε αντιδράσεις στο διαδίκτυο ζητώντας βοήθεια από «ιδιώτες πυροσβέστες» για να προστατεύσει την έπαυλή του στο Pacific Palisades.

Ο λόγος για τον Keith Wasserman,που μέσω ανάρτησής του στο Χ, ζήτησε τη βοήθεια ιδιωτών πυροσβεστών, προσφέροντας να τους πληρώσει αδρά, τη στιγμή που χιλιάδες στρέμματα γης καίγονται και πάνω από 1.000 σπίτια έχουν καταστραφεί από τις φωτιές.

