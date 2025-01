Η «μαύρη» Πρωτοχρονιά της Ολλανδίας: Νεκροί βίαια επεισόδια και τουλάχιστον 200 συλλήψεις (vid)

Τρομακτικά γεγονότα συνέβησαν σε πόλεις της Ολλανδίας κατά την αλλαγή του έτους.

«Μαύρη» πρωτοχρονιά σήμανε στην Ολλανδία αφού κατά την διάρκεια της αλλαγής του έτους, συνελήφθησαν 200 άτομα τα οποία κατηγορούνται για βανδαλισμό δημόσια μέθη και εξύβριση.

Πέτρες πυροτεχνήματα και επιθέσεις στάθηκαν η αφορμή για τις συλλήψεις των κατηγορουμένων. Πιο συγκεκριμένα, εκατοντάδες αυτοκίνητα κάηκαν, ενώ σημειώθηκαν και επιθέσεις εναντίον εργαζομένων στα επείγοντα. Δύο νέοι, ένας 14χρονος στο Ρότερνταμ και ένας 19χρονος στο Χάαρλεμ, έχασαν τη ζωή τους από τραυματισμούς από πυροτεχνήματα, ενώ υπήρξαν και άλλοι τραυματίες.

Οι 200 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως βανδαλισμούς, δημόσια μέθη και εξύβριση, σύμφωνα με το τοπικό nltimes.nl, ενώ η αστυνομία κλήθηκε να αντιμετωπίσει περιστατικά βίας σε πόλεις όπως το Χάαρλεμ, το Ζάανταμ, το Ρότερνταμ, η Χάγη, το Άμστερνταμ, η Μπρέντα και το Γκρόνινγκεν.

Σε περιοχές όπως η Φρίσλαντ, το Γκρόνινγκεν, η Χάγη και το Κούλεμποργκ, οι αστυνομικοί δέχτηκαν επιθέσεις με πυροτεχνήματα, ενώ σε άλλες περιοχές, όπως το Βιν και το IJsselstein, καταγράφηκαν επιθέσεις κατά αστυνομικών οχημάτων και σταθμών. Στο Κούλεμποργκ οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων ενώ στο Markelo δυνάμεις της αστυνομίας που έσπευσαν μετά από κλήσεις για βανδαλισμούς δέχτηκαν επίθεση με πυροτεχνήματα. «Θα έπρεπε να είναι μια εορταστική βραδιά και εκφυλίστηκε για ακόμα μια φορά. Ήταν μια νύχτα καταστροφής και βίας σε πολλά μέρη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Τζάνι Κνολ.

