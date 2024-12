Οικοδόμοι βρήκαν οστά αγελάδας και έμειναν άφωνοι όταν τελείωσαν τις εργασίες στην περιοχή των «κόκκινων φαναριών» στην Ολλανδία

Οστά αγελάδας ανακαλύφθηκαν στο δάπεδο ενός κτιρίου του 16ου αιώνα σε οίκο ανοχής του Άλκμααρ στη Βόρεια Ολλανδία.

Το δάπεδο, που ανακαλύφθηκε απ' την Heritage Alkmaar, στην Ολλανδία πιστεύεται ότι χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και αποτελεί παράδειγμα μιας μεθόδου κατασκευής που σπάνια συναντάται σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fox News. Οι τεχνίτες χρησιμοποίησαν τα οστά των βοοειδών για να γεμίσουν τη θέση των πλακιδίων με έναν έξυπνο τρόπο ώστε να επισκευάσουν τις σπασμένες επιφάνειες.

«Το παλιό δάπεδο δεν είναι τόσο εντυπωσιακό σε αντίθεση με τα πλακάκια, που έχουν εξαφανιστεί σε ορισμένα σημεία κι έχουν γεμίσει με ένα «στρώμα» φτιαγμένο από οστά. Αυτό το είδος δαπέδου συναντάται σπάνια, και μέχρι στιγμής μόνο στη Βόρεια Ολλανδία», ανέφερε σε ανάρτησή της η Heritage Alkmaar.

New discovery: During excavations in Alkmaar a #floor made partly from animal #bones was unearthed. It's the latest example of a floor type seldom found. It consists of bones from #cattle, arranged in a pattern to fill gaps in an old tile floor.



Το κτίριο στο οποίο βρέθηκε το δάπεδο βρίσκεται στο Άχτερνταμ, που είναι η συνοικία της ολλανδικής πόλης. Δάπεδα κατασκευασμένα από οστά έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν μόνο στις πόλεις Hoorn, Enkhuizen και Edam.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ύψος των οστών μετρά ακριβώς το ίδιο με αυτό των δαπέδων, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους.Τα οστά ήταν τοποθετημένα σε ένα μοτίβο ώστε να χωρέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα για να δημιουργηθεί στέρεο πάτημα.