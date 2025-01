Ένα ταπεινό σπίτι με δύο υπνοδωμάτια στη Βρετανία ψάχνει απεγνωσμένα για αγοραστή, αλλά ένα «ροζ» δωμάτιο απωθεί όλους τους ενδιαφερόμενους

Ένα σπίτι στην Βρετανία παρουσιάζεται στις αγγελίες ως ευκαιρία, αλλά ένα χαρακτηριστικό του απωθεί όλους τους πιθανούς ενοικιαστές.

Ένα σπίτι στη Βρετανία δύο υπνοδωματίων βγήκε στην αγορά για μόλις 125.000 λίρες, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που προκαλεί αίσθηση και απωθεί όλους τους πιθανούς αγοραστές.

Επιφανειακά το σπίτι στο τέλος στο Νιούπορτ φαίνεται να είναι ακριβώς όπως ένα άλλο τυπικό ακίνητο. Ωστόσο, περιλαμβάνει ένα περίεργο χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από κάθε απλό οικογενειακό σπίτι, καθώς υπάρχει ένα δωμάτιο για σεξ.

Συγκεκριμένα, στο ένα από τα δωμάτια υπάρχει μια μεγάλη κόκκινη δερμάτινη καρέκλα με αλυσίδες για τα χέρια, τα πόδια και τον λαιμό.

Στο πλάι, υπάρχουν ένα σωρό κιβώτια γεμάτα με μαστίγια, σχοινιά και ερωτικές μάσκες.

