Το Taste Atlas ανακοίνωσε τα 50 καλύτερα φαγητά με κιμά: Σε ποιες θέσεις βρίσκονται τα ελληνικά

Την τιμητική του είχε στη λίστα του Taste Atlas ο κιμάς.

Η δημοφιλής πλατφόρμα γεύσεων Taste Altas έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κορυφαία φαγητά, τα οποία έχουν ως βάση τους τον κιμά.

Στη λίστα κυριαρχεί η Τουρκία, ωστόσο την τιμητική της έχει και η Ελλάδα. Συνολικά 10 από τα 50 φαγητά είναι από την Τουρκία ενώ η χώρα μας έχει τρεις εκπροσώπους της στη λίστα.

Συγκεκριμένα στη 15η θέση βρίσκονται τα γιουβαρλάκια, στην 25η θέση τα μπιφτέκια και στην 28η τα κεφτεδάκια.

Αναλυτικά η λίστα

