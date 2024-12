Ο ΛΕΞ έσπασε ρεκόρ στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας

Τα τραγούδια «Νυχτερίδες», «Αλήτικη αγάπη» και «Χειρότερη γενιά» είναι εκείνα που έχουν ξεχωρίσει.

O ΛΕΞ κυκλοφόρησε πρόσφατα τα νέα του τραγούδια και επικράτησε «χαμός» στα social media από τους θαυμαστές του.

Το άλμπουμ του με τίτλο «G.T.K.», έγινε χρυσό και μάλιστα, όπως ενημέρωσε η δισκογραφική εταιρεία Stay Independent στο Instagram, αυτό έγινε στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, σπάζοντας ρεκόρ.

Συνολικά, το άλμπουμ «G.T.K.» του ΛΕΞ είχε ξεπεράσει τα 25,5 εκατομμύρια streams στο Spotify.

«lextgk G.T.K. becomes the fastest certified gold album in Greek history» αναφέρει η εταιρεία στην ανάρτησή της.