Μπιρμπίλη και Βαρδινογιάννης: Η στιγμή που η νύψη φτάνει στην εκκλησία - Οι κουμπάροι και οι καλεσμένοι

Η στιγμή που η Κατερίνα Μπιρμπίλη φτάνει στην Εκκλησία.

Έφτασε η στιγμή του πολυαναμενόμενου γάμου, του Παύλου Βαρδινογιάννη, αδελφού της Χρυσής Βαρδινογιάννη, με την Κατερίνα Μπιρμπίλη.

O γάμος πραγματοποιείται στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, και ξεκίνησε στις 18:30, το απόγευμα. Κουμπάροι του ζευγαριού, θα είναι τρεις: Ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, και μια πολύ «στενή» φίλη του γαμπρού.

