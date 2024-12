Πραξικόπημα στη Νότια Κορέα: Viral η ατρόμητη γυναίκα που άρπαξε το όπλο από στρατιώτη (vid)

Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες στα social media μια γυναίκα στην Νότια Κορέα που αρπάζει το όπλο από στρατιώτη.

Χάος επικράτησε στη Νότια Κορέα μετά την προσπάθεια του προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ να επιβάλλει τον στρατιωτικό νόμο στη χώρα. Ανάμεσα στα βίντεο που κυκλοφόρησαν αίσθηση έκανε ένα στο οποίο μια γυναίκα αρπάζει το όπλο ενός στρατιώτη.

Η γυναίκα του κρατάει το όπλο και του φωνάζει: «Δεν ντρέπεστε;». Το περιστατικό έλαβε τέλος όταν ένας άλλος στρατιώτης μπήκε στη μέση και τους απομάκρυνε, ωστόσο το βίντεο με την ατρόμητη γυναίκα έγινε γρήγορα viral.

Oh 𝐀𝐇𝐍 𝐆𝐖𝐈 𝐑𝐘𝐄𝐎𝐍𝐆… I love this DIVA! She came to slayyyy! Her bravery was unmatched!! She fearlessly seized the soldier’s gun, attempting to snatch it with unwavering determination, showing not a trace of hesitation. Such a KWEEN! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/nLjcC1TZUm