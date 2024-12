Χάος στη Νότια Κορέα: Μπλόκο της Βουλής στην εφαρμογή του στρατιωτικού νόμου, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερα πάνω από το κτίριο (vid)

Το κοινοβούλιο της Κορέας ψήφισε κατά της απόφασης του προέδρου να κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

Εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να συρρέουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, έξω από το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας στη Σεούλ, για να διαμαρτυρηθούν για την επιβολή στρατιωτικού νόμου στη χώρα, σύμφωνα με τα πλάνα που μεταδίδονται απευθείας από τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

«Ανοίξτε την πόρτα, σας παρακαλώ. Η δουλειά σας είναι να προστατεύετε την Εθνοσυνέλευση. Γιατί κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ ποδοπατούνται οι βουλευτές;» φώναξε ένας άνδρας σε μια ομάδα αστυνομικών που φρουρούσαν τις πύλες του κτιρίου, το οποίο έχει σφραγιστεί.

Την ίδια ώρα, το κοινοβούλιο, με παρόντες 190 από τους 300 βουλευτές, ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητείται η άρση του στρατιωτικού νόμου που επέβαλε ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γου Γουόν-σικ χαρακτήρισε «άκυρη» την κήρυξη στρατιωτικού νόμου.

Helicopters belonging to the South Korean Army are flying above the parliament building in Seoul. pic.twitter.com/A3uNf3DPCp