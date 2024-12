Μπορείτε τώρα να κάνετε το PS5 σας να ανοίγει σαν οποιαδήποτε προηγούμενη κονσόλα! (vid)

Οι εορτασμοί για τα 30 χρόνια PlayStation συνεχίζονται.

Η Sony συνεχίζει τους εορτασμούς για τα 30 χρόνια παρουσίας του PlayStation και προσφέρει μια μοναδική δυνατότητα σε όσους έχουν PS5.

Μέσω ενός update που προστέθηκε πριν από μερικές ώρες, οι gamers μπορούν να ορίσουν την κονσόλα τους να ανοίγει (να κάνει boot δηλαδή) όπως οι παλαιότερες, δηλαδή όπως το PlayStation, το PS2, το PS3 ή και το PS4.

Επί της ουσίας, δίνεται η δυνατότητα για αυτές τις παλιότερες κονσόλες, αλλά και για τις πιο σύγχρονες, δηλαδή το PS5 και το PS5 30th Anniversary.

Η Sony σημειώνει πως η λειτουργία αυτή θα υποστηρίζεται για λίγο χρόνο στο PS5, οπότε αν θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε τώρα.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω video.

YOOO A NEW UPDATE FOR THE PS5 BRINGS BACK THE ORIGINAL PS1 BOOT UP SCREEN FOR THE 30TH ANNIVERSARY



You can also customize the home screen to have design and sound effects that reflect the PS1, PS2, PS3 or PS4! pic.twitter.com/3W9cVRmPWd