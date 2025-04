To Hogwarts Legacy και άλλα σημαντικά games δωρεάν για PS4 και PS5

Η Sony χαρίζει games στους συνδρομητές PS Plus

H Sony χαρίζει κάθε μήνα PS4 και PS5 games στους συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus και ανακοίνωσε τι έρχεται τις επόμενες ημέρες.

Τα μέλη, λοιπόν, του PS Plus Premium και PS Plus Extra θα αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικά games των τελευταίων μηνών.

Από τις 16 του μήνα, το PS Plus προστίθενται τα Life is Strange, Lost Records: Bloom & Rage, Hogwarts Legacy, Battlefield 1, EA Sports PGA Tour και PlateUp. Για τα μέλη του PS Plus Premium, έρχονται ακόμη τα Alone in the Dark 2 (πρώτη κυκλοφορία το 1993 στο πρώτο PlayStation) και War of the Monsters (2003) με πλήρη υποστήριξη για trophies.

Αναλυτικά τα παιχνίδια που έρχονται είναι:

PlayStation Plus Premium and Extra:

• Blue Prince (PS5)

• Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (PS5)

• Hogwarts Legacy (PS4, PS5)

• Battlefield 1 (PS4)

• EA Sports PGA Tour (PS5)

• PlateUp! (PS4, PS5)